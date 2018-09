Sébastien Ste-Croix Dubé: du pain et des jeux

Est-ce qu'à votre avis, il existe des divertissements intelligents?

Tout à fait. Prenons un bon gros blockbuster divertissant comme le Batman de Christopher Nolan. C'est un bon film de pop-corn, mais c'est aussi une réflexion existentialiste extrêmement intéressante. Il y a tellement de zones grises dans ce film et la psychologie des personnages est suffisamment complexe qu'à la fin, on ne sait même plus qui est le méchant et qui est le gentil. On ressort de ce film-là en ayant été diverti, mais également en ayant vu quelque chose qui suscite une réflexion. Les documentaires Netflix, c'est hyper intéressant, on apprend plein de choses. Mais 10 heures d'écran par jour, c'est trop.

Pourquoi cherche-t-on à ce point à se divertir, selon vous? Qu'est-ce que cela cache?

Parce que ça fait mal. Parce que c'est difficile de se poser les vraies questions. Dans mon livre, je parle de mes parents. Ça allait très mal entre eux. Que faisaient-ils? Ils écoutaient cinq heures de télé par soir, ça anesthésiait complètement leurs problèmes au lieu d'en parler. C'est un symptôme qui s'applique à bien des gens.

Nous sommes en campagne électorale. Avez-vous l'impression que les partis politiques essaient eux aussi de nous divertir?

On est dans une forme de simulacre et la politique est une forme de divertissement en soi. Maintenant, reconnaissons que ce n'est pas facile d'aller chercher les masses quand on a un discours posé, réfléchi et structuré. On le voit, il y a des partis qui l'essaient et ils se font rentrer dedans. On a peur de réfléchir, de se remettre en question. On reproche aux politiciens de nous mentir, mais en même temps, on est prêt à croire n'importe quelle promesse. Il y a tout de même de vraies choses et de bonnes intentions dans cette campagne, mais au bout du compte, la machine politique est gangrenée. Résultat: les gens consomment la politique comme n'importe quel divertissement. Ils demeurent bien au chaud dans le confort de leur maison, regardent la campagne, se laissent distraire un peu. C'est le divertissement du moment. Après, ce sera autre chose.

La culture du divertissement - Art populaire ou vortex cérébral? Sébastien Ste-Croix Dubé. Varia. 192 pages.