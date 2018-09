Dominique Fortier: sauvée par Dickinson

Sauvée par Dickinson, finalement? «Oui, merci!», répond-elle en éclatant de rire.

De plus, afin de réaliser un rêve de petite fille, elle a envoyé son manuscrit, signé d'un pseudonyme, par la poste, comme une bouteille à la mer, aux deux maisons d'édition françaises qui la font rêver depuis toujours : Gallimard et Grasset. À sa grande surprise, Grasset a répondu rapidement et le roman sera publié en France en 2020. «Les gens pensent souvent que l'édition, c'est du "pistonnage", mais ce n'est pas vrai! Et ça me fait particulièrement plaisir. Je voulais envoyer ce livre comme s'il avait été écrit par personne, que ce soit juste le texte. Et ils ont décidé de le publier.»

Trouver son centre de gravité

On remarque des liens entre son précédent roman, Au péril de la mer, et Les villes de papier. Dans ces deux livres écrits par fragments, Dominique Fortier, qui n'a jamais été une grande adepte de l'autofiction, alterne entre la fiction et des éléments autobiographiques, où elle se questionne sur l'écriture, mais aussi sur la maternité, et ce qu'est un foyer. «C'est vrai, et ça ne me serait jamais venu à l'esprit, j'avais peut-être même quelque chose contre le principe, confie-t-elle. Je suis quelqu'un d'assez pudique. La raison pour laquelle je parle de ma vie, ce n'est pas parce qu'elle est si intéressante que ça, mais c'est le matériau que je connais le mieux et aussi une manière de continuer à parler de Dickinson, sous un autre angle.

«Je ne sais pas si c'est un hasard, si ce moment où je suis devenue mère, à 40 ans, coïncide avec une partie plus autobiographique qui perce dans mes livres», poursuit-elle.

«C'était une de mes grandes peurs, de ne plus être capable d'écrire. Finalement, ce n'est pas arrivé du tout, c'est plutôt comme si ça avait déplacé l'écriture dans ma vie, comme si mon centre de gravité avait changé. Plutôt que d'enlever quelque chose, ça a ajouté quelque chose que je ne suis pas capable de nommer tout à fait encore.»

Refusant la voie «psychologisante» pour expliquer l'existence monastique (et presque mystique) d'Emily Dickinson, capable de faire naître des univers en quelques vers sans quitter son jardin ou même sa chambre, Dominique Fortier s'en tient à ce qu'elle connaît le mieux: l'écriture, qui est avant tout un voyage intérieur. «Je pense qu'on a tendance à notre époque à aller chercher très loin quelque chose qu'on ne trouvera jamais qu'en soi-même. Dickinson s'occupait de son jardin et ce sont vraiment des activités connexes chez elle, écrire et faire pousser des fleurs. Elle n'était pas mariée, n'avait pas d'enfant, elle avait quelques proches, mais le centre de sa vie, c'était vraiment l'écriture, et on n'a pas l'impression que c'est une vie pauvre ou à quoi il manque quelque chose d'essentiel.»

Le plus beau au bout du compte est qu'en refermant le livre de Fortier, on a tout de suite envie d'ouvrir un recueil de Dickinson...

____________________________________________________________

Les villes de papier. Dominique Fortier. Alto. 185 pages.