Alice Zorn et Dimitri Nasrallah: la fin et le début du monde

Alice Zorn et Dimitri Nasrallah vivent tous les deux dans le sud-ouest de Montréal, mais se connaissaient très peu avant cette entrevue croisée. Dans leur roman respectif, l'une parle de gens qui bâtissent leur vie à partir de rien, l'autre décrit la vie de ceux qui ont tout, mais n'aboutissent à rien. Parlant très différemment de la famille, de la perte et de la violence, les romans d'Alice Zorn et de Dimitri Nasrallah se rejoignent quelque part entre la fin d'un monde et le début d'un nouveau.

Dimitri, votre livre décrit la chute des dictateurs dans un pays du Moyen-Orient où la politique ne mène nulle part finalement.

Dimitri Nasrallah: «Ce sont les inégalités qui ne mènent nulle part. Plusieurs pans de notre monde, brisés, corrompus, nous amènent vers l'autoritarisme. À long terme, ce mélange d'inégalités et d'autoritarisme fait en sorte que plusieurs secteurs de la société ne se parlent plus. Chacun de son côté et personne ne se rend compte du déclin. En Occident, on aime donner des noms aux révolutions qui se déroulent en Europe de l'Est ou au Moyen-Orient, mais on n'en fait pas de suivi.»

Alice Zorn: «Les histoires finissent et ça devient des non-nouvelles, donc on n'en parle plus. Ton livre a quelque chose de sinistre.»

DN: «Tout à fait. Quand j'ai quitté la maison de mes parents en 2001, une semaine plus tard, les avions frappaient le World Trade Center. Durant la décennie qui a suivi, j'ai senti le regard des gens qui changeait envers moi. Je suis devenu politisé, que je le veuille ou non. Cela a donné mes romans Niko et Les Bleed.»

AZ: «Moi, je suis plus orientée vers les personnages et moins sur l'action, ce qui passe moins bien en anglais qu'en français, d'ailleurs. Les éditeurs anglophones veulent de l'action. Ce que j'aime des livres en français, c'est que les personnages ont des pensées, des émotions.»

Famille/solitude

Vos livres traitent de la famille de façons très différentes, mais on sent que ça reste une quête de vos personnages?

AZ: «Je voulais écrire à propos de Pointe-Saint-Charles. J'y suis déménagée en 2001 et je sentais que le quartier changeait rapidement. C'est une communauté très riche, dans un sens, qui a beaucoup de ressources, de solidarité sociale. C'est là que la première clinique, devenue le modèle des CLSC, a été ouverte et que les premiers logements sociaux ont été créés. Mon roman, c'est aussi une histoire de perte: emploi, suicide, bébé volé, abus sexuel. Mes personnages sont en train de briser leur solitude. Ils ont besoin de quelque chose que quelqu'un d'autre, pas nécessairement un proche, peut leur offrir au sein de la communauté.»

DN: «La famille, c'est une obligation. En politique, la seule émotion qu'ils éprouvent et en laquelle ils ont confiance, c'est la solitude. Les solitaires n'ont besoin de personne. Ils peuvent ressentir certaines choses en raison de leur état, mais au moins, ils n'ont pas à se préoccuper de quelqu'un qui trahirait leur confiance. La solitude est un outil pour le pouvoir.»