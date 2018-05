Michèle Nicole Provencher: pouvoir en rire

Michèle Nicole Provencher fait de la conception de contenu publicitaire. Scénariste de formation, elle a aussi travaillé dans les domaines de la musique et des médias. Après une formation à l'INIS et un premier court métrage pour l'ONF, elle sait maintenant que c'est l'écriture qui la passionne.

Pourquoi écrire

«Quand j'ai décidé d'écrire, je ne savais pas par où commencer. En fait, je voulais découvrir ce qui me permettrait d'être à mon meilleur et de le faire par moi-même. J'avais envie de trouver un éditeur qui allait m'amener plus loin. J'ai été extrêmement déçue des gens avec qui j'ai étudié dans le passé. C'est difficile de trouver la personne qui va vraiment pouvoir développer ton potentiel. Ce que je croyais avoir. Je sentais que j'avais une bonne histoire à raconter, sur l'adoption, et, heureusement, j'ai rencontré un excellent éditeur. Ce n'est pas une thérapie, pour moi, écrire. Mon prochain livre devrait tourner autour du sujet de la mort, mais toujours avec un ton humoristique.»

Élément déclencheur du roman

«Je voulais raconter un drame avec humour. Plus je racontais mon histoire personnelle, plus les gens me disaient de l'écrire. Ce ne pouvait pas être un film avec 150 personnages, mais je voulais asseoir le mythe disant que ça prend un village pour élever un enfant. C'est faux. Au milieu d'un village, personne ne va s'occuper de l'enfant. Je suis contente d'avoir écrit ce récit qui était ma meilleure histoire jusqu'ici. L'idée a germé lors d'une rencontre assez arrosée avec une amie qui a des enfants. Ça la fascinait, la façon dont on s'occupe de nos enfants. C'est un sujet très actuel et c'est mon histoire. Totalement de l'autofiction.»