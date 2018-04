François Vigneault: un Américain à Montréal

Son premier album graphique Titan pourrait remporter jusqu'à trois prix ce printemps - le Prix des libraires du Québec, le prix Bédélys et le Prix BD des collégiens. La Presse a rencontré son auteur trentenaire, François Vigneault. Un Américain... au nom québécois.

Première surprise: on apprend que l'album de François Vigneault est traduit de l'anglais par Alexandre Fontaine Rousseau... Comment est-ce possible? Le mystère persiste jusqu'à la rencontre, en personne, du bédéiste au nom québécois et au teint mat qui nous parle en français avec un accent américain...

Vigneault est le nom de sa mère, native de la région de Québec. Son père, haïtien, aujourd'hui décédé, parlait lui aussi français. Mais ses parents, qui se sont connus aux États-Unis, sont passés à l'anglais. François est né à New York, mais il a grandi sur la côte Ouest, à San Diego, puis à San Francisco.

L'illustrateur et bédéiste autodidacte est arrivé à Montréal il y a trois ans. Outre la présence d'un oncle, il ne connaissait personne ici.

«Je venais de me séparer de ma copine, de quitter un emploi, je me suis dit que ça me ferait du bien de passer trois mois au Québec, j'avais besoin de renouer avec mes racines, même si je ne suis venu ici que deux fois dans ma vie», nous dit François Vigneault dans un français en reconstruction.

Trente mois plus tard, il est toujours ici. Il habite le Plateau-Mont-Royal et il a rencontré une fille originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Première oeuvre mature

À la lecture de son album Titan, on s'étonne qu'il s'agisse d'une première oeuvre, vu la profondeur du scénario, la maturité du propos.

Recul en arrière. Dès l'âge de 19 ans, François Vigneault s'est retrouvé sur le marché du travail. Pendant 10 ans, il a travaillé comme graphiste, illustrateur, comme gérant d'un magasin de matériel d'artiste également. Il est entré tardivement à l'université, où il a étudié en littérature anglaise. Il avait 35 ans quand il a obtenu son diplôme. C'est à ce moment qu'il a décidé de mener son premier projet bédé.

Au moment de la sortie de Titan, l'an dernier, il avait 38 ans. Ceci explique peut-être cela.

Les premières planches de Titan, il les a dessinées à Portland, où elles ont été publiées dans de petits fascicules par Study Groupe Comics. Mais la plus grande partie de l'album a été faite ici, dans une chambre louée du Plateau. C'est Pascal Girard (publié ici par Drawn & Quarterly), qui a joué les entremetteurs avec les éditions Pow Pow, qui a finalement publié l'album graphique l'an dernier.