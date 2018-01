Milena Di Maulo: la vie après la mafia

Y a-t-il une vie après la mafia? Une vie normale s'entend, sans montagnes de billets bruns qui s'accumulent sur les tables, sans lignes de coke qui filent à l'infini, sans bijoux et fourrures offerts à volonté, sans chauffeurs et limousines, sans hôtels cinq étoiles, sans filet mignon et Dom Pérignon, mais aussi sans perquisitions policières à la maison, sans arrestations, procès ni peines de prison, et sans proches qui tombent sous les balles du feu ennemi?

Une vie normale est-elle possible quand on est la fille de feu Joe Di Maulo, abattu devant chez lui en 2013, la nièce de Raynald Desjardins, actuellement en prison, la filleule de feu Frank Cotroni et l'ex-femme de son fils, Frankie ? Selon Milena Di Maulo, qui lance ces jours-ci Fille et femme de mafiosi, un livre sur sa vie écrit par la criminologue Maria Mourani, il semblerait que oui. À une condition: couper tous les liens existants avec son ancienne famille.

J'ai rencontré Milena Di Maulo hier après-midi au milieu d'une journée où elle a enchaîné les entrevues après que TVA et Paul Arcand lui eurent accordé une heure de télévision, dimanche soir, à l'émission Conversation secrète.

Pendant le bref moment que j'ai passé hier avec cette brune de 51 ans qui a le même sourire enjôleur que son père, elle m'a dit tout et son contraire. Qu'elle avait coupé les ponts avec le milieu mafieux, ses restos et ses boîtes de nuit, il y a 12 ans. Mais qu'elle avait néanmoins gardé l'argent de l'héritage paternel et que ses deux enfants, âgés respectivement de 20 et 22 ans, portaient fièrement le nom Di Maulo Cotroni. Pourquoi fièrement? «Parce qu'ils ont eu un grand-père formidable qui les a amenés au restaurant et qui passait des heures à leur parler et à s'intéresser à eux», répond Milena.

Pourtant, ce grand-père si formidable, en l'occurrence Joseph Di Maulo, qu'elle défend avec affection en entrevue, est décrit dans son livre comme un père inadéquat, irresponsable, un monstre d'égoïsme et de cupidité, prêt à trahir sa propre fille par appât du gain. Pour ses 15 ans, ce père a offert à sa «princesse» une Jaguar. Elle n'avait pas de permis de conduire? Qu'à cela ne tienne: papa a payé une fille pour qu'elle aille frauduleusement passer le permis de conduire de Milena à sa place. Quand sa fille chérie a voulu abandonner l'école à 16 ans, papa n'a rien fait pour la retenir. Au lieu de la rappeler à l'ordre, il lui a donné 500 $ d'argent de poche pour la soirée et l'a laissée traîner dans tous les cabarets qu'il gérait.

«Mon père m'a aimée, mais son amour, il le donnait en argent. Reste que si lui et ma mère m'avaient encouragée à poursuivre mes études, je serais une chirurgienne cardiovasculaire aujourd'hui», dit-elle avec une estime d'elle-même qui n'a pas peur des hauteurs ni des comparaisons.

Le fait demeure que le père était trop occupé à gérer ses clubs et à manigancer des affaires louches, et la mère, trop prise par l'alcool et les médicaments pour se préoccuper de la scolarité de la jeune Milena. Résultat: à partir de 16 ans, celle-ci a décroché pour vivre une vie de sexe, de drogues et de disco, digne de Scarface, le classique de Brian de Palma sur un baron de la drogue de Miami qui devient fou et se noie dans la poudre blanche qu'il vend.

«Moi aussi, je m'en mettais plein le nez à la vue de tous dans les restos de Miami. Je m'en foutais, j'étais flyée, gelée, constamment sur le party et entourée gens qui se disaient mes amis et qui ne l'étaient pas. Est-ce que je me préoccupais d'où venait l'argent que je flambais? Disons que je jouais à l'autruche.»