Ken Follett: «Les hommes n'apprennent jamais de l'histoire»

Votre personnage principal, Ned Willard, travaille pour les services secrets d'Élisabeth 1re. Pourtant, des deux reines dont parle votre livre, on a parfois l'impression que Marie Stuart est la plus incarnée...

(Surpris) Ah oui? Hmmm. Curieux. Parce que je préfère Élisabeth! Marie d'Écosse a été importante. Et elle est importante pour le roman. Parce qu'elle est toujours l'alternative à Élisabeth. Et toujours un danger pour Élisabeth. Mais elle n'a jamais pris une bonne décision de sa vie. Peut-être était-elle trop jeune. Élisabeth, en revanche, était très intelligente. Elle avait un grand esprit d'indépendance. Elle a changé la religion de l'Angleterre parce qu'elle ne voulait pas obéir au pape. Comme son père, Henri VIII.

On vous donne le choix entre Élisabeth 1re et Élisabeth II, qui prenez-vous?

Élisabeth 1re, bien sûr! Élisabeth II, on l'admire, mais elle n'a pas de pouvoir. Élisabeth 1re avait du pouvoir et elle l'a déployé d'une façon sage, à mon avis. Sous son règne, le pays est devenu de plus en plus riche. En plus, elle a repoussé l'invasion espagnole.

Que pensez-vous de la monarchie britannique actuelle?

J'ai des amis qui sont républicains, qui veulent abolir la monarchie. Si cela arrive, je ne pleurerai pas. Mais si ça n'arrive pas, ça m'est égal. Avoir Charles comme roi? Pourquoi pas. Il a employé sa célébrité pour de bonnes causes.

Et le Brexit? Quelle est votre position?

Ah... désastre. Mauvais choix du point de vue économique. Mais en plus, du point de vue spirituel, c'est une attitude qui dit: nous n'avons pas besoin des étrangers. Nous sommes des Britanniques. Nous avions le plus grand empire de tous les temps. Nous n'aimons pas ceux qui ont la peau un peu brune, qui parlent des langues que nous ne comprenons pas, qui mangent de la nourriture que nous n'aimons pas. C'est cette attitude que je déteste.

Revenons à la littérature. Vous avez déjà dit que l'écriture d'un livre vous prenait trois ans...

Oui. Je travaille tous les jours. Je commence normalement à 7 h et je finis à 16 h. Page blanche? Jamais. J'ai toujours des idées, il y a toujours des pistes à développer. Je ne me perds jamais non plus. J'ai une méthode de travail. Je fais un plan. C'est long. Soixante-dix pages en général. Ce plan dit ce qui arrive dans chaque chapitre. Je sais exactement où je vais. Et je connais déjà la fin. C'est très important. Je fais aussi les recherches historiques moi-même. Quand j'ai fini le premier jet du roman, je le montre aux experts. Parfois, je fais des erreurs, mais heureusement, il y a des gens qui passent derrière moi. Les historiens, les correcteurs, les éditeurs.

Vos livres sont des fresques qui font souvent près de 1000 pages. Avez-vous parfois envie de changer de format? D'écrire, disons, des haïkus?

(Rires) Ne jamais dire jamais. Mais, pour l'instant, je préfère écrire de longs romans. Dans un roman long, on peut voir la vie entière des personnages principaux et c'est ce qui est touchant. J'aime ça et les lecteurs aussi. Mais il faut savoir toucher à chaque page. Parce que si un roman est long et ennuyant, c'est une torture!

Vous jouez aussi de la basse dans un groupe de blues. Écrivez-vous vos chansons?

Oui, mais elles ne sont pas bonnes. C'est très difficile d'écrire un bon blues. Difficile d'être simple. Nous avons écrit plusieurs chansons, mais aujourd'hui, nous n'en jouons aucune!

Une colonne de feu. Ken Follett. Robert Laffont. 928 pages.