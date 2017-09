Biz: pour la suite du monde

Il y a tout de même de la jubilation dans le cynisme, et Biz, qui s'intéresse au milieu de l'éducation (ses parents étaient professeurs), avoue s'être «payé la traite». «Ce livre-là est un plaidoyer pour l'éducation, malgré toutes les taloches que je peux administrer au système, à sa dynamique qui broie les individus, au rectorat, aux profs qui peuvent être blasés, aux élèves qui peuvent être paresseux. Malgré tout, c'est un livre qui vise à témoigner de mon admiration et de l'importance de l'éducation.»

Renaissance

La grève sera salutaire pour René, qui porte bien son nom, car il renaîtra, littéralement. Lui qui se voyait dépassé, comme un vieux reptile d'un autre temps, se réchauffera au contact de ses étudiants (ça ne s'appelle pas La chaleur des mammifères pour rien), qu'il verra avec un regard neuf. C'est un peu aussi ce qu'a vécu Biz en 2012. Lui-même est père de deux enfants, parfois confronté à leurs opinions. Il a dû aussi accepter, dans sa quarantaine, de ne plus représenter la jeunesse après l'avoir incarnée comme rappeur. «J'aurai beau me mettre une tuque sur la tête et m'habiller comme un ado, je ne suis plus un ado. Les jeunes ne me perçoivent plus comme un des leurs, mais comme un parrain ou un mentor.»

«Pour moi, à partir du moment où tu regardes avec mépris ceux qui te suivent, c'est ça, le signe de la vieillesse. Mes modèles de vieux par rapport à la jeunesse, ce sont des Michel Chartrand, des Pierre Falardeau, qui ne se sont jamais déguisés en jeunes, mais qui ont toujours tenu un rapport fraternel avec la jeunesse. Parce que si on n'a pas foi en eux, on peut tout de suite aller se magasiner un cercueil.»

Le printemps 2012 a semé quelque chose, il en est persuadé. «Ce que j'ai retenu, c'est que les jeunes ont découvert qu'ils étaient capables de se mobiliser et de faire basculer tous les préjugés qu'eux-mêmes entretiennent à leur égard. Cette grève a transformé la perception que j'avais des plus jeunes. Je suis tanné d'entendre les plus vieux parler d'eux. Les milléniaux, c'est de la crisse de bullshit de publicitaires. Ça n'existe pas. René découvre qu'il n'est pas un dinosaure, mais un reptile, il vient d'une autre époque, il a survécu aux bouleversements et il peut cohabiter avec les mammifères. Ce qu'il me reste de ce livre, c'est que même quand, plus vieux, nous venons d'un autre monde, d'un autre paradigme, on peut cohabiter avec les jeunes. Non seulement on le peut, mais on le doit, pour être bien avec nous-mêmes, et avec nos enfants.»

La chaleur des mammifères. Biz. Leméac. 154 pages.