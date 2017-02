Tim Murphy: fresque littéraire sur fond de sida

Photo William Sauro, Archives The New York Times

Un monde sombre

«J'ai travaillé très fort pour trouver l'équilibre entre les faits et la fiction. Pour créer des personnages possédant une vie intérieure tout en insérant sur leur parcours ce qui s'est vraiment produit. Sans faire trop didactique, je voulais parler de l'activisme, parler des efforts mis dans la recherche, des espoirs et des déceptions.»

Il a reçu tout cela au visage quand il est arrivé à New York. Il avait 26 ans. «Il était impossible pour moi d'ignorer ce qui se passait dans le monde gai, c'était un monde très sombre et plein de peurs. Soit on était contaminé, soit on ne l'était pas et on avait peur de le devenir. C'est un état qui a influencé les relations sexuelles et sociales», fait celui qui, vu son âge, fait partie de «la génération qui a suivi celle de ceux dont la vie a été bouleversée par la maladie. Nous, nous avons plutôt grandi avec le safe sex».

Une ère d'incertitude

Qu'il en ait été acteur de premier ou de second plan, cette époque est encore visiblement très présente en Tim Murphy. C'est avec émotion qu'il évoque «l'héroïsme face à la mort et à la haine» de ceux qui ont traversé cette période qui est, déjà, presque oubliée par beaucoup. L'immeuble Christodora, il l'espère, contribuera à raviver les souvenirs ou à remettre les projecteurs sur ces années sombres.

«Je crois que le livre résonne aujourd'hui plus encore qu'il y a deux ou trois ans, car nous venons d'entrer, aux États-Unis, dans une ère de vraie peur et d'incertitude à cause de ce président de merde. Mais du coup, c'est aussi un moment où il y a un regain d'activisme et de mobilisation.»

Oui, Tim Murphy était parmi les manifestants lors de la prestation de serment de Donald Trump. Oui, il était le lendemain de la marche des femmes. Il est et il sera encore du combat.

L'immeuble Christodora. Tim Murphy (traduction de Jérôme Schmidt). Plon, 445 pages.