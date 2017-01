Lolita Séchan: la bédé salvatrice

Après un court chapitre (L'exil) qui parle de ses années à Montréal (son colocataire Claude Gagnon l'initie au St-Hubert et à Elvis Gratton!), Lolita Séchan entremêle habilement le récit de sa vie à celle de Lo Thi Gôm. Les deux jeunes femmes partagent leurs doutes et leurs tourments autant que leurs joies et leur quotidien. Elles iront même à Saigon, où Lolita se questionnera sur la nature de son amitié avec elle. Tout ça sur fond de toile familiale.

Lolita a d'ailleurs représenté son père et sa mère (qui lui dira entre autres: «À force de te perdre, tu te trouves »), mais toujours de dos. « Au début, je ne voulais pas les mettre, parce que ce n'est pas le coeur de l'histoire, je ne voulais pas que les gens ne me parlent que de ça. Mais je ne pouvais pas ne pas les représenter, parce que c'est quand même un récit qui traite de mon émancipation d'une famille fusionnelle à trois!»

Trouver sa voie

Au-delà de l'aspect thérapeutique de cette amitié et de la création de cet album graphique, Lolita Séchan a le sentiment d'avoir trouvé sa voie.

«C'est vrai que la bédé est un peu au confluent du cinéma et de la littérature, admet-elle. C'est ce qui me passionne. Le texte a une place importante et il y a une mise en scène qui me touche. C'est l'enchaînement des cadrages et les vides entre les plans qui m'intéressent. Donc, oui, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma voie avec la bédé. Même si l'écriture pour le cinéma m'intéresse aussi. C'est un peu devenu mon territoire.»

Montréal a été pour elle aussi «vital» que le Viêtnam dans cette quête personnelle. Elle y revient d'ailleurs presque chaque année. L'été dernier, elle y était avec sa fille de 5 ans.

«Tous les déclics que j'ai vécus se passent loin de Paris. Mon premier roman, je l'ai publié au Québec, grâce à un professeur [Raymond Plante, aujourd'hui disparu] qui était éditeur aux 400 Coups. Montréal a été un lieu d'émancipation. Je suis quelqu'un d'assez pessimiste, mais à Montréal, j'ai souvent été heureuse. Hors du territoire parental, on dirait que ça me permet d'être plus moi-même.»

Une nouvelle bédé

Y aura-t-il une suite à cet album? Lolita Séchan ne l'exclut pas, mais pour l'instant, elle ressent le besoin de raconter une autre histoire. «Lo Thi Gôm me hante toujours, j'ai du mal à ne plus la dessiner, mais j'ai besoin de me désintoxiquer d'elle. Si le récit est justifié, oui, c'est possible qu'il y ait une suite aux Brumes de Sapa, mais si c'est juste pour faire une suite, non.» La jeune femme de 36 ans, qui s'est séparée de son mari (le chanteur Renan Luce) en 2016, travaille déjà sur un autre projet de bédé. «Ça parle encore d'absence de liberté d'expression, mais dans un environnement plus proche de moi. C'est une rencontre avec une femme algérienne de Paris. Pour l'instant, ça s'appelle Le petit peuple, mais c'est provisoire.»