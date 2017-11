Claudette Dion, la soeur de Céline

Dans son ouvrage biographique La soeur de..., Claudette Dion raconte dans ses moindres détails la fête que sa soeur Céline a organisée, le 20 mars dernier, pour les 90 ans de la matriarche, la célèbre Maman Dion.

La chanteuse la plus populaire au monde a réuni ses 12 frères et soeurs (Daniel est mort en janvier 2016) à Las Vegas autour de celle qui compte aujourd'hui 32 petits-enfants et 48 arrière-petits-enfants. C'était la première fois qu'une telle rencontre avait lieu depuis la mort de René Angélil.

Les Productions Feeling ont pris en charge l'organisation de cette rencontre: billets d'avion, chambres d'hôtel et réception. Après un verre de champagne à la résidence de Céline (on n'exagère pas trop chez les Dion, car certains ont un problème d'alcoolisme) et quelques chansons (comment peut-il en être autrement avec eux?), le groupe est allé dans un restaurant de la ville, où un salon privé leur avait été réservé.

«En entrée, il y avait un potage de maïs avec du caviar noir, raconte Claudette Dion dans cet ouvrage qui paraît aujourd'hui. Et sur le caviar, des pépites d'or 24 carats comestibles [...]. Mon frère Clément a commencé à dire des niaiseries: "Je vais ramasser toutes les pépites pour me faire une belle dent en or." [...] J'ai avalé l'or. Je m'attendais à un goût riche, mais franchement, ça ne goûtait rien.»

Cette anecdote, et bien d'autres, va visiblement offrir de la matière de première qualité à ceux qui aiment bien se moquer du clan Dion. Claudette Dion le sait sans doute, mais elle s'en fout éperdument. Ce n'est pas pour eux qu'elle a fait ce livre en compagnie de Jean-Yves Girard. Elle l'a fait pour ceux qui ont envie d'entendre son histoire.

Je dis son histoire, mais je dois préciser que celle-ci passe par sa mère, son père, ses enfants, ses frères et soeurs... «Je m'appelle Claudette Dion et je suis la fille de, la femme de, l'heureuse mère de, la mamou de, et la soeur de», écrit-elle dans son introduction.

Cette façon de s'effacer derrière les autres n'est pas un signe de faiblesse pour Claudette Dion. «Dans la vie, notre place est souvent définie par rapport à quelqu'un d'autre, m'a-t-elle dit lors d'une rencontre. L'idée de ce titre est venue d'entrevues que j'ai données en Europe où l'on me demandait sans cesse comment c'était d'être la soeur de Céline Dion. Je réponds que c'est un cadeau du ciel.»

«Qui ne voudrait pas être la soeur de Céline Dion? C'est un grand privilège. Plutôt que de contourner cela, j'ai décidé d'y faire face.»

Oui, Claudette Dion vit dans l'ombre de sa soeur, mais cela ne veut pas dire qu'elle doit faire preuve de retenue. Au contraire, celle qui est reconnue pour «taper sur les nerfs de la famille» met les points sur les i, même si cela fait rougir les i.

Je pense notamment au passage où elle dit que l'arrivée de Céline, six ans après celle de jumeaux, n'a pas créé la joie pour Maman Dion. Celle-ci a dû se résigner et accepter cette 14e enfant, car, nous dit Claudette, c'est Thérèse qui avait «séduit» son mari le soir de la conception de la benjamine.

«Ma famille me fait confiance, m'a dit Claudette Dion. Ils savent que lorsque nous regardions par la fenêtre, à la maison, un regardait la lune, l'autre regardait la neige et un troisième regardait une voiture qui passait. On ne peut pas tous être pareils et on ne peut pas tous raconter les choses de la même façon», dit-elle.

Avoir une soeur multimillionnaire

La chanteuse qui a aujourd'hui 69 ans profite donc de la parution de ce livre pour remettre les pendules à l'heure sur plusieurs sujets. Elle aborde sans détour la question de l'argent dans la famille. Elle qui a connu une période creuse durant sa carrière raconte qu'elle a vécu de prestations d'aide sociale et que, pour joindre les deux bouts, elle a dû travailler comme hôtesse dans un restaurant Nickels, chaîne qui a déjà appartenu à René et Céline.

Au sujet de la fortune de sa soeur Céline (elle s'élèverait à près de 400 millions de dollars, selon la revue Forbes), elle avoue que cela a créé autant de bonheur que de malaises, relatant au détour l'entrevue que Céline a accordée à Lise Payette et au cours de laquelle la star disait avoir du mal à gérer toutes les demandes d'argent provenant des membres de sa famille.

René et Céline ont réglé cela en offrant 100 000 $ à chacun des frères et soeurs. Il y a eu une seconde distribution d'une somme de 50 000 $. Après cela, René et Céline ont offert des voyages et des croisières en cadeau aux frères et soeurs.

L'immense générosité de Céline est soulignée à grands traits dans ce livre. Claudette raconte la fois où elle s'est retrouvée dans la pièce qui sert de garde-robe à Céline. Elle y a trouvé un présentoir contenant des lunettes de soleil que les designers font parvenir à Céline. «Prends-en», a dit Céline à Claudette.

Elle raconte également la fois où Céline a fait un défilé de chaussures devant ses cinq soeurs. Chanel, Louboutin, Prada, Dior, Hermès, Manolo... Toutes les grandes marques de luxe étaient présentes. «Servez-vous, les filles!», a lancé Céline à ses frangines.