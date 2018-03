Les dix bandes dessinées de 2017

L'esprit du camp, Michel Falardeau et Cab, Lounak

Élodie, qui travaille (malgré elle) comme monitrice dans un camp de vacances, est confrontée au comportement étrange du directeur du camp.

À cause de la vie, Véronique Ovaldé et Joann Sfar, Flammarion

Deux jeunes marginaux et solitaires qui habitent le même immeuble se lient d'amitié avant de se perdre.

Dans l'ombre de la peur - Le Big Data et nous, Josh Neufeld et Michael Keller, Çà et là

Bédé-enquête (publiée en français cette année!) qui s'intéresse à l'utilisation de nos données personnelles par Google, Facebook, Apple et compagnie.

Andersen - Les ombres d'un conteur, Nathalie Ferlut, Casterman

Récit de l'auteur danois Hans Christian Andersen, dont l'histoire en général et la jeunesse en particulier ont toutes les allures d'un conte.