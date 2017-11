Bande dessinée: les perles de l'horreur

Outcast 1 - Possession 2 - Souffrance: possession démoniaque

Outcast est la nouvelle série du scénariste Robert Kirkman, créateur de The Walking Dead. La bédé a d'ailleurs été adaptée au petit écran. Il est cette fois question d'exorcisme. Nous sommes en Virginie, dans une petite communauté où des membres sont possédés par le démon. Au coeur du récit: Kyle Barnes, qui semble être le lien qui les relie. Avec le curé du village, Barnes cherche à comprendre ce qui se passe. Mais à force d'enquêter, les deux hommes se mettront en danger. Dans la postface, Kirkman explique avoir eu envie d'explorer des choses réelles. «Les zombies ne sont pas réels et ne le seront jamais. Mais les choses qui nous terrifient le plus sont réelles. Il y a dans ces pages une vraie tentative de faire grimper de quelques crans le facteur frousse.» Une mission réussie, parfaitement servie par les dessins de Paul Azaceta.

Outcast 1 - Possession 2 - Souffrance. Robert Kirkman et Paul Azaceta. Delcourt. 159 pages.

Doggy Bags, vol. 1: horreur vintage

Cette oeuvre collective de comics d'horreur créée par Run est frappée d'une pastille rouge où c'est écrit: «Violence 100 % graphique». Ça vous donne une idée du genre. Créée par des Français en hommage aux bédés américaines d'après-guerre, Doggy Bags réunit dans chaque volume trois histoires où coule le sang et tombent les têtes. Violence, jurons et nudité, c'est bel et bien de la bédé pour adultes. On mêle ici horreur et fantastique avec un humour tout français qui donne lieu à des répliques du genre: «Bouge pas! Ou sinon je te fais des trous de ver façon physique quantique que t'imagines même pas les raccourcis que prendront les courants d'air.» Gangs de rue, loups-garous, superhéroïne et vilaines créatures défilent dans ce premier volume qui vous mettra dans le bain. Divertissant. Une série extrêmement populaire qui se conclut cette année avec un 13e volume.

Doggy Bags, vol. 1. Run, Maudoux et Singelin. Ankama Éditions. 112 pages.