 Littérature étrangère: dix auteurs qui feront la rentrée 

Henning Mankell

Mankell n'est plus, mais il nous a laissé ce roman qu'on pourrait qualifier de fresque sociale, le portrait d'un employé de la mine - un dynamiteur -, un anonyme dont la vie s'est déroulée en marge des grands évènements qui ont marqué son époque. L'éditeur présente ce livre, dont l'histoire se déroule au début du XXe siècle, comme un «hommage à la classe ouvrière».

Le dynamiteur. Traduit du suédois par Rémi Cassaigne. Seuil.

Parution: octobre.

Haruki Murakami

Chaque livre de l'écrivain Murakami est un évènement dans le monde de l'édition. Imaginez quand on en annonce deux! Le meurtre du commandeur (tomes 1 et 2) se déroule dans une atmosphère mystérieuse. Un jeune peintre en panne d'inspiration se réfugie dans l'atelier d'un artiste célèbre. Il sera emmené à peindre le portrait d'un richissime homme d'affaires. Mais la découverte d'un tableau dans le grenier de la maison viendra l'obséder. On dit que, dans ce roman, «le maître Murakami dévoile ses obsessions les plus intimes». Intrigant.

Le meurtre du commandeur. Une idée apparaît (Livre 1) et La métaphore se déplace (Livre 2). Traduits du japonais par Hélène Morita. Belfond.

Parution: octobre.

Salman Rushdie

La famille Golden - dirigée par un patriarche millionnaire qui entretient une liaison avec une jeune femme russe - s'installe dans Greenwich Village. Parmi ses nouveaux voisins, René, un jeune cinéaste à la recherche d'un sujet de film. Il le trouvera dans les péripéties de ce clan hors norme originaire de l'Inde. La politique américaine, le règne Obama et la campagne électorale constituent la toile de fond du dernier roman de Rushdie truffé de références à la culture populaire. L'éditeur parle d'un roman «angoissant et jubilatoire».

La Maison Golden. Traduit de l'anglais par Gérard Meudal. Actes Sud.

Parution: août.

Olga Tokarczuk

Lauréate de nombreux prix littéraires, dont le prestigieux prix Man Booker International 2018, l'auteure des Pérégrins publie un grand roman biographique (plus de 1000 pages!) sur la vie de Jakób Frank. Juif converti à l'islam puis au christianisme, Frank a créé son propre mouvement, baptisé frankisme. Personnage plus grand que nature, il a vécu à l'époque des Lumières. L'auteure polonaise signe ici un roman ambitieux que son éditeur présente comme «une épopée universelle sur l'émancipation, la culture et le désir».

Les livres de Jakób ou Le grand voyage. Traduit du polonais par Maryla Laurent. Les Éditions Noir sur Blanc.

Parution: octobre.