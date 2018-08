Il est comment, le nouveau Christine Angot?

Il est «cash» La reine Angot poursuit dans la veine de l'autofiction et raconte ses retrouvailles avec un ancien amoureux, un chanteur (allo, Doc Gynéco!) qu'elle avait quitté pour un de ses amis, avec qui elle est en couple depuis neuf ans - Angot a écrit sur cette relation une première fois en 2008, dans Le marché des amants (Seuil). Un jour, elle croise cet ex au coin d'une rue et tout va basculer: sa relation, son quotidien et même sa santé mentale, car elle deviendra carrément obsédée par cet homme qu'elle n'a jamais cessé d'aimer.

Comme à son habitude, Angot ne nous épargne aucun détail. Elle creuse et va jusqu'au bout de ses obsessions, même si ça lui fait mal et que ça nous fait un peu mal à nous aussi. Elle est vraie (les Français disent «cash», l'équivalent chez nous de «on va se dire les vraies affaires») et ne se donne pas le beau rôle. Elle se montre comme elle est: femme complexe, obsédée, chiante, manipulatrice et vulnérable. Nous, on aime.

Il est obsédant

Comme une mouche sur le mur, on est témoin du déchirement, des engueulades, des réconciliations du couple. On est surtout dans la tête de Christine Angot : ses pensées qui tournent en rond, ses obsessions, ses ruminations, ses crises de panique, ses névroses. Coeurs sensibles, s'abstenir.

Il faut le lire

Lire Un tournant de la vie, c'est comme gratter une plaie qui pique: c'est à la fois bon et douloureux. Excellente lecture qu'on dévore d'un trait. Est-ce que ce sera son roman le plus marquant? On verra. Mais il fera parler, c'est certain. Parce que c'est le livre d'une grande écrivaine et qu'il parle d'une star, même si elle est un peu déchue. Tous les ingrédients sont réunis pour en faire un des romans de la rentrée.

Un tournant de la vie. Christine Angot. Flammarion. Parution: septembre.