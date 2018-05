Monique Proulx: ma vie en livres

Monique Proulx a été la première lauréate du Prix des libraires en 1994 pour son roman Homme invisible à la fenêtre (Boréal). Écrivaine et scénariste, l'auteure de Ce qu'il reste de moi et des Aurores montréales travaille actuellement à la rédaction de son prochain livre.

Le livre qui a marqué votre jeunesse?

L'avalée des avalés, de Réjean Ducharme

«Il y a trois livres fondateurs dans ma vie: L'avalée des avalés de Réjean Ducharme, que j'ai lu vers 16, 17 ans. Je savais depuis l'âge de 6 ans que je voulais être écrivaine et ce livre m'a transmis la liberté de l'écriture. Belle du Seigneur d'Albert Cohen, que j'ai lu vers l'âge de 25 ans, pour le style somptueux et parce qu'il m'a fait découvrir que la langue pouvait être un personnage. Enfin, L'usage du monde de Nicolas Bouvier, que j'ai lu vers l'âge de 40 ans, parce que c'est un rappel constant de rester vivante et collée sur l'humanité lorsque j'écris.»

Un livre que vous relisez souvent?

Ressusciter, de Christian Bobin

«Les livres de Christian Bobin comme Ressusciter, par exemple. J'en ai toujours un sur ma table de chevet. C'est tellement frais comme écriture. C'est un écrivain un peu mystique, mais il n'est pas lourd. Son écriture est d'une grande ouverture et d'une grande force. Il porte sur les choses et la vie un regard qui est vaste et connecté sur le coeur.»

Le livre qui se trouve sur votre table de chevet?

Réparer les vivants, de Maylis de Kerangal

«Il y a une pile de livres québécois que je ne vous nommerai pas, car je siège à un jury [rires]. Il y a aussi Réparer les vivants de Maylis de Kerangal et Marguerite Porète - L'inspiration de Maître Eckhart de Jean Bédard. J'ai vu Les marguerite(s), la pièce de Stéphanie Jasmin à Espace Go, et j'ai été très impressionnée. Je veux lire davantage sur cette femme.»

Les livres que vous lirez cet été?

La mort de Virgile, de Hermann Broch

«La mort de Virgile de Hermann Broch, dont plusieurs personnes m'ont parlé, ainsi que Le chat de Schrödinger de Philippe Forest, que m'a recommandé Yvon Rivard. Comme j'embarque dans l'écriture d'un roman que j'ai amorcé cet hiver, je ne veux pas lire des choses trop romanesques durant l'été.»

Le livre que vous n'avez jamais terminé?

À la recherche du temps perdu, de Marcel Proust

«Proust... Je l'ai commencé, mais tout en me disant que c'était somptueux, je n'ai jamais pu le terminer. Je me dis toujours que je vais le reprendre, car on ne peut pas ne pas lire Proust! J'en ai même deux copies, une en ville et une à la campagne. Mais j'ai toujours autre chose de plus pressant à lire...»

Le livre que vous avez souvent offert?

Le perroquet de Flaubert, de Julian Barnes

«Il y en a deux. Le premier, c'est un livre en anglais et ce n'est même pas un roman. Il s'agit de The Power of Now: A Guide to Spiritual Enlightenment d'Eckhart Tolle. Ce livre est une véritable révolution de perspective. Il y a une sagesse, une vision réelle de la réalité qui a changé ma vie. L'autre livre, c'est Le perroquet de Flaubert de Julian Barnes, que j'ai beaucoup aimé et beaucoup offert en cadeau.»