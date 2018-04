Un autre prix pour le tandem Arsenault-Britt

Le très bel album Louis parmi les spectres (La Pastèque) d'Isabelle Arsenault et Fanny Britt se distingue encore une fois en étant le premier livre québécois en nomination aux Eisner Awards, un prix qui récompense les bandes dessinées et albums illustrés parus aux États-Unis.

L'album publié en anglais aux éditions Groundwood Books est nommé dans trois catégories: meilleur encreur, meilleur lettrage et meilleure publication pour les adolescents (13-17 ans).

À noter que Roxane Gay et Ta-Nehisi Coates sont en nomination avec Alitha E. Martinez pour Black Panther: World of Wakanda (Marvel), tout comme David Foenkinos pour Lennon: The New York Years (IDW).

Les noms des gagnants seront dévoilés le 20 juillet prochain à San Diego.