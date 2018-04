 Stéfanie Clermont remporte le prix Adrienne-Choquette 

Le jury souligne que «ce recueil confirme une tendance on ne peut plus actuelle du paysage littéraire québécois où les genres littéraires deviennent poreux et où l'hybridité domine. Néanmoins, ces textes, dont l'écriture est d'une grande acuité, incisive et émouvante, sont tout à fait autonomes, ou autoportants, comme l'exige le genre, et ils forment une collection de nouvelles assemblées de façon audacieuse, constituant une proposition novatrice dans l'art de colliger les textes brefs».

Ce prix est accompagné d'une bourse de 1000 $.