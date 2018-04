Sur la table de... Louise Portal

À l'extérieur de la table

Grand-maman Lisette

«J'ai adoré jouer grand-maman Lisette dans Paul à Québec. Ça m'a amenée à assumer mes cheveux blancs. J'hésitais avant, j'avais peur qu'on ne m'offre plus de rôles. Mais mon mari m'a dit: "Ton dernier grand rôle, c'est Lisette et ils t'ont mis une perruque grise." Et il avait raison.»

Autel à Pauline

«C'est un autel à la mémoire de ma soeur jumelle Pauline [morte en 2010]. Tous les matins, en me levant, après ma douche, je viens ici et j'allume un lampion. Puis, mon mari me prépare un café et j'écris mon journal. Je suis assise face au fleuve. C'est mon moment à moi.»

Ses carnets

«J'ai 109 carnets en ce moment, une cinquantaine ici et le reste que j'ai donné aux Archives nationales. J'ai commencé à écrire à 13 ans. J'ai moins écrit dans la vingtaine, puis dans la trentaine, j'ai écrit des chansons, j'ai fait quatre disques. Dans mes carnets, il y a des collages, des dessins, c'est très riche.»

Armoire aux amis défunts

«J'ai connu François Truffaut au début des années 70, il était venu présenter Le dernier métro à Montréal. Plus tard, je lui ai envoyé mon premier roman, Jeanne Janvier. Il m'avait écrit une très belle lettre. Après Cordélia, j'ai rêvé à lui. J'avais peur de ne plus tourner, mais il me rassurait. C'est mon ange.»