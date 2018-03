La littérature en revues

Depuis plus de 30 ans, ces deux magazines reflètent l'évolution de la vie littéraire québécoise.

Lettres québécoises: Changement de garde

«Quand le premier numéro de la nouvelle mouture de Lettres québécoises est arrivé en kiosque, l'an dernier, les libraires croyaient qu'il s'agissait d'un nouveau magazine», confie Annabelle Moreau, la nouvelle rédactrice en chef de cette publication fondée en 1976. C'est dire à quel point la revue dirigée pendant un quart de siècle par André Vanasse a changé d'allure.

Nouvelle maquette, nouvelle typographie, nouveau papier... L'équipe formée de l'éditeur Alexandre Vanasse, du coordonnateur éditorial Jérémy Laniel et d'Annabelle Moreau a complètement transformé le magazine.

«Quand on a repris le flambeau, on a tenu des états généraux, consulté des gens du milieu pour leur demander ce qu'ils aimeraient retrouver dans Lettres québécoises», explique Annabelle Moreau, en poste depuis janvier 2017.

«Nous étions devant une belle page blanche, avec l'opportunité de renouveler complètement le contenu et de lui donner une nouvelle direction. On s'est même posé la question : est-ce qu'on va exclusivement sur le web? Mais on a plutôt décidé de produire un bel objet, un beau magazine qu'on peut lire sur une longue période.»

«Nous avons fait un très gros travail sur l'aspect visuel du magazine, poursuit la rédactrice en chef. On a même changé le nom, on l'a raccourci pour le rendre plus moderne.»

Le trio a toutefois conservé la mission de LQ: parler des auteurs et faire de la critique littéraire. Sous la couverture, le magazine est désormais segmenté en cinq cahiers, dont un grand dossier consacré à un écrivain (Audrée Wilhelmy a inauguré le «nouveau» LQ), un grand dossier et une trentaine de pages de critiques.

«Consacrer 25 pages à Leonard Cohen, c'est un luxe! souligne Annabelle Moreau. C'était la première fois qu'on retrouvait un chanteur et un anglophone à la une de notre magazine. On est sortis des sentiers battus, et c'est une porte que j'ai envie d'ouvrir à l'avenir.»

Autre nouveauté: quelques pages consacrées à la création littéraire. «On avait envie de donner une place aux créateurs», précise la jeune femme dont l'objectif avoué était de rajeunir le lectorat et d'augmenter le nombre de lecteurs. Mission accomplie: pour certains numéros, LQ a triplé ses ventes en librairie.

* Le prochain numéro de LQ paraîtra le 22 mars avec un dossier consacré à l'oeuvre de Marie-Claire Blais.