 Le poète chilien Nicanor Parra meurt à 103 ans 

Nicanor Parra, écrivain chilien iconoclaste et prophète autoproclamé de l'anti-poésie, est décédé à 103 ans, a annoncé mardi le ministre de la Culture du Chili Ernesto Ottone.

Lauréat de nombreuses récompenses dans son pays, Nicanor Parra avait remporté en 2011 le prestigieux Prix Cervantes, considéré comme le prix Nobel de la littérature hispanique.

Le vieux poète, qui vivait retiré loin du monde dans la petite ville balnéaire de Las Cruces, refusait toute interview.

Parra est né le 5 septembre 1914 à San Fabian de Alico, dans la région de Chillan, au sud du Chili, dans une famille modeste qui a donné plusieurs artistes célèbres, comme sa soeur Violetta Parra, l'auteur de Gracias a la vida, chanson popularisée par Mercedes Sosa et Joan Baez.

En 1937, ce physicien et mathématicien de formation publie ses premiers poèmes (Cancionero sin nombre) et reçoit deux bourses pour étudier deux ans à la Brown University et à Oxford (Royaume-Uni). À son retour, il enseigne la physique, dirige l'École d'ingénierie de l'Université du Chili puis enseigne la littérature.

Il devient célèbre en 1954 avec ses Poèmes et Antipoèmes, acte de naissance de son «antipoésie», écriture irrévérencieuse, mondaine et simple à la fois, cherchant à faire sortir la poésie de son carcan et qui a caractérisé son oeuvre.