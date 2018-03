Pourquoi il faut lire Policing Black Lives

La chercheuse montréalaise Robyn Maynard se penche sur la réalité et l'histoire de Noirs au Canada dans son essai Policing Black Lives - State Violence in Canada from Slavery to the Present.

Saisir l'impact des biais dans le système d'éducation

Récit datant de 2016 d'une fillette noire de 6 ans de Mississauga, menottée par la police. Démonstration d'un sentiment persistant anti-Noirs dans les écoles du Canada, qui sont le lieu d'une dévaluation systémique des jeunes Noirs dans la société. Exemple d'un enfant haïtien d'une école primaire qui a été placé en classe d'accueil seulement en raison de son appartenance ethnique. Robyn Maynard démontre, dans son Policing Black Lives, comment le système d'éducation perçoit davantage les jeunes Noirs comme des suspects que des enfants. «Le fait que les enfants noirs et autochtones aient été considérés comme des propriétés, au début de l'histoire du Canada, a marqué une coupure avec le côté sacré de l'enfance. Au tournant du XXe siècle, les enfants blancs étaient associés à une image de pureté, d'innocence et de fragilité, des qualités dont ont été privés les enfants noirs et autochtones», écrit Robyn Maynard.

Comprendre la stigmatisation des femmes noires au Canada

En 1946, soit neuf ans avant le refus de Rosa Parks de céder sa place à un homme blanc dans un autobus de l'Alabama, Viola Desmond, une femme noire de la Nouvelle-Écosse, était mise en arrestation dans un théâtre de New Glasgow après avoir refusé de prendre place dans le balcon réservé aux Noirs. Robyn Maynard situe cet exemple historique au coeur d'un continuum répressif, qui comprend aussi le stigmate d'immoralité sexuelle collé aux femmes noires par les réformistes du début du XXe siècle, l'exploitation des travailleuses domestiques, la violence envers les transgenres noires et les stéréotypes véhiculés à l'endroit des femmes noires bénéficiaires de l'aide sociale.

S'initier à la recherche sur le racisme systémique

Depuis la sortie en octobre dernier de Policing Black Lives, Robyn Maynard a eu droit à deux lancements montréalais (qui ont attiré des centaines de personnes) et a visité plusieurs universités nord-américaines, où elle est invitée à parler de ses recherches. L'essai devrait être prochainement traduit en français. «L'accueil est vraiment exceptionnel, se réjouit la chercheuse montréalaise. C'est clair que les communautés noires canadiennes ont besoin de plus de visibilité, pour mettre en lumière la crise qui sévit dans les systèmes d'éducation, d'immigration et de la justice», évoque celle qui souhaite que son travail, comme celui des chercheurs noirs canadiens qu'elle cite, continue à faire sa place dans les universités du pays. «Je trouve ça étrange qu'ici, à l'université, on apprenne l'histoire et le féminisme, mais que l'histoire de la réalité noire soit absente.»

Policing Black Lives - State Violence in Canada from Slavery to the Present. Robyn Maynard. Éditions Fernwood. 292 pages.