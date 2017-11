Littérature autochtone: les mots pour le dire

Se raconter

Parmi les jeunes auteurs qui se distinguent, on trouve Naomi Fontaine. Son deuxième roman, Makinanetish, fait partie de la liste préliminaire des romans préférés des libraires en 2017. Il raconte la vie d'une enseignante dans une communauté innue de la Côte-Nord. Une histoire résolument moderne qui pourrait se dérouler dans n'importe quelle polyvalente.

«J'aime raconter ce qui se passe dans les communautés. On entend beaucoup parler de chiffres et de tragédies, mais on est incapable d'imaginer la vie dans la communauté innue, à quoi ça rime, comment ça se passe Je ne passe pas à côté des problèmes des communautés, j'en parle honnêtement à travers ce que j'ai vécu. Je ne veux pas faire un livre sur un problème social, mais sur les gens. Ils ne sont pas que des problèmes sociaux. C'est l'humain qui m'intéresse.

«Je lis beaucoup la littérature des Premières Nations, continue celle qui étudie à l'Université Laval. Si j'ai une cause, c'est l'éducation. En me spécialisant dans la littérature autochtone, je me rends compte qu'il n'y a pas grand-chose de fait. Je vois tout le champ d'études, et ça me motive. »

«On entend toujours l'autre version de l'histoire. C'est le temps de raconter la nôtre. C'est essentiel si on veut vraiment se réconcilier.»

La découverte de l'autre

Leurs conditions de publication changent, les écrivains autochtones aussi. Certains sont attachés davantage à l'histoire et aux traditions, mais selon Isabelle St-Amand, l'engagement total des écrivains envers leur communauté reste important.

«Je ne suis pas tellement d'accord avec l'idée du progrès qui dit que le jour où les autochtones ne parleront plus du territoire, ils seront pleinement accomplis comme écrivains. La littérature autochtone s'accomplit déjà en étant de plus en plus publiée. Si on les lit, on voit les liens avec les pionniers comme Kapesh et Assiniwi. Les auteurs ne veulent pas être enfermés dans des attentes de lecteurs. C'est le vrai danger: les obliger à écrire certaines choses pour qu'on les lise. On n'aime pas ça quand les Français ne nous imaginent qu'avec des chemises à carreaux, n'est-ce pas?»

L'autre danger, c'est de confiner la littérature autochtone dans une catégorie dont elle ne sortira jamais. Daniel Sioui en est conscient. «D'une part, les auteurs autochtones sont éparpillés un peu partout et on ne sait pas qu'ils sont autochtones, mais de l'autre, on les enferme dans un ghetto, explique-t-il. Je suis conscient de ce danger.»

Mais pour que les jeunes autochtones aient des modèles, encore faut-il qu'on puisse en identifier. «J'organise des tournées d'auteurs dans les écoles des réserves», des mini-salons du livre aussi, poursuit Daniel Sioui.

«Éventuellement, j'aimerais qu'on occupe un espace dans les grands salons du livre comme Québec et Montréal. On veut attirer les gens, les inviter à découvrir notre littérature.»

«Les autochtones connaissent les valeurs des Blancs pour les avoir côtoyés depuis toujours, mais l'inverse n'est pas vrai. C'est essentiel de se connaître les uns les autres pour en venir au respect», conclut Laure Morali.