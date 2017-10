 Littérature d'horreur: les Québécois qui nous font trembler 

Un incontournable pour se lancer

Pierre-Alexandre Bonin, libraire chez Monet et spécialiste du genre, croit qu'on peut facilement plonger dans l'horreur sans jamais en avoir lu et se découvrir un intérêt pour le genre. «Je commencerais avec Patrick Senécal parce que c'est l'auteur le plus connu ici - c'est le Stephen King du Québec - et parce qu'il a une des plumes les plus accessibles aussi», conseille-t-il. Depuis son premier roman, 5150, rue des Ormes, paru en 1994, le romancier (qui a aussi été professeur de littérature) a écrit plus d'une quinzaine de best-sellers, dont plusieurs ont été adaptés au grand écran. Son plus récent livre, Il y aura des morts, est un «thriller noir que l'horreur colore puissamment», souligne Jean Pettigrew, directeur éditorial de la maison Alire. En librairie le 9 novembre.

Sept plumes sous un même toit

Les Éditions de Mortagne, une maison québécoise spécialisée dans la littérature de genre, proposent aux amateurs d'horreur et de suspense la série de sept romans Cobayes. Écrite par sept auteurs, dont Yvan Godbout, Marilou Addison et Carl Rocheleau, la série aux tons très différents peut être lue dans l'ordre ou dans le désordre. Selon Pierre-Alexandre Bonin, ces livres ont été «de gros vendeurs en librairie» et généré des files d'attente pour les séances de signatures des auteurs au Salon du livre.