 Histoires réconfortantes selon Alain Labonté 

Une femme discrète de Catherine Perrin

«C'est hallucinant comme il y a des liens entre le livre de Catherine et le mien [ndlr: Une âme et sa quincaillerie], qui parlent de nos mères et de leurs blessures. Ce qui est beau dans ce livre, c'est que cette mère qui a été éprouvée a pu offrir le meilleur d'elle-même à ses enfants, à son mari... Et puis ce titre, Une femme discrète, c'est comme si sa mère nous murmurait des phrases quand on lit, c'est très touchant. Il y a aussi l'amour que lui ont porté ses enfants, qui l'ont accompagnée jusqu'à la fin. Ça fait du bien de voir que dans l'épreuve, on n'est pas nécessairement seul.»

La douleur des volcans d'Hélène Pedneault

«J'ai aimé profondément Hélène et elle me manque encore. Elle avait une plume unique et le sens des phrases qui mettent K.-O.. Dans ce recueil de nouvelles, il y a un texte qui raconte les derniers jours de sa mère, qui a le cancer, et c'est très bouleversant. Ça me rassure, les gens qui sont capables de dire les choses, qui font pleurer. Parce que pleurer fait du bien aussi. Avoir une lecture qui nous remue, nous déstabilise et nous permet de prendre position dans notre propre vie, je trouve ça heureux. Alors c'est une auteure que je me plais à faire revivre tant que je peux.»