 Critiqué par Trump, John Lewis grimpe au sommet des ventes 

John Lewis «devrait enfin se concentrer sur les ghettos en flammes infestés par le crime», a entre autres écrit Donald Trump.

Résultat: les ventes des romans graphiques et essais écrits au cours des années par cet ancien compagnon de route de Martin Luther King ont explosé.

Cinq des six livres les plus vendus sur Amazon ont été écrits par Lewis, dont la trilogie March. Et les ventes de ses mémoires publiées en 1998, Walking with the Wind, ont augmenté de... 800 000 %!

Une controverse qui aura donc eu le mérite de ramener au-devant de la scène un penseur important.