Tout garni: un beau mariage orchestré par La Pastèque 

Le projet Tout garni vu par trois de ses illustrateurs

Pascal Girard

C'est Pascal Girard (La collectionneuse, Jimmy et le Big foot) qui ouvre le bal en janvier avec Les artisses. «J'ai fait quelque chose d'assez simple, car il fallait mettre l'histoire en place, dit l'illustrateur. Ce sera une BD défilante, il y aura aussi un peu d'animation», précise celui qui a utilisé sa méthode de travail habituelle, soit l'aquarelle. Pascal Girard n'avait jamais travaillé pour un projet numérique. «La grande différence, c'est qu'on travaille davantage en équipe. Il y a plusieurs têtes et plusieurs mains qui collaborent, alors qu'en BD, on travaille la plupart du temps tout seul», dit-il, ajoutant qu'il a bien hâte de voir ce qu'ont fait ses collègues.

Geneviève Godbout

Geneviève Godbout, auteure de l'album Rose à petits pois, prendra le relais de Pascal Girard en février avec Les enfants. Celle qui vient du milieu de l'animation avait un peu touché au numérique et a pris plaisir à y replonger... avec ses crayons et ses pastels. «Après, il fallait tout scanner, il y a plein de normes techniques à respecter. Puis le département numérique leur donne vie.» L'histoire de Geneviève Godbout se déclinera sous forme de mini-jeu. «Je me suis dit pourquoi pas? Essayons quelque chose... Lorsque nous avons eu une journée de formation, nous avions tous les yeux ronds, on se demandait tous ce qu'on ferait. Puis on s'est pris au jeu.»

Rémy Simard

Rémy Simard (Ligue de garage, Mes Dinky), qui s'occupe du mois de mars, dessine déjà par ordinateur. «Ça ne me faisait pas peur. Et j'avais le goût d'essayer, j'étais curieux.» Son histoire, intitulée Les ours, s'animera dans un 360 degrés selon l'orientation des tablettes et des téléphones. «Il y a beaucoup de données techniques pour cet aspect. J'avais peur que ce soit compliqué, mais non, finalement. J'ai été surpris de voir comment j'ai bien réussi à m'adapter.» L'expérience a été stimulante pour Rémy Simard. «C'est intéressant à explorer. J'ai vu qu'il y avait moyen de faire quelque chose de simple tout en restant intéressant.» Il n'a cependant pas encore vu le résultat final de son travail. «J'attends toujours un téléphone! S'ils ne m'ont pas appelé encore, j'imagine que ça doit marcher...»