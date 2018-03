Sciences de la vie : vent en poupe pour les technologies de la santé

Parmi les plus novatrices au Québec, la grande famille des sciences de la vie (biopharmaceutiques, technologies de la santé et produits de santé naturels) fait travailler près de 55 000 personnes. Le secteur des technologies de la santé compte près de 12 000 salariés. Ceux-ci sont répartis dans deux sous-secteurs : les technologies médicales et les technologies de l'information (TI) de la santé.

Cela va notamment passer par des mesures d'incitation fiscales, mais aussi par la création d'un fonds de capital de risque, de même que par des investissements privés de 4 milliards d'ici 2022. On vise avant tout la médecine de précision et l'exploitation des mégadonnées en santé.

Mais de plus en plus de PME, dont Emovi, Klox Technologies ou Hexoskin, prennent du galon. Hexoskin verra bientôt ses vêtements intelligents utilisés dans la Station spatiale internationale.

Des géants comme Medtronic CryoCath et autres Kinova font la fierté de l'industrie québécoise. Celle-ci est concentrée à 80 % à Montréal, mais aussi dans une moindre mesure à Québec, reconnue pour les secteurs des vaccins et du diagnostic.

« Ça peut poser problème, explique Benoit Larose, de MEDEC. Surtout quand on veut exporter. Un client potentiel à l'étranger va toujours demander comment le produit qu'on lui offre est reçu dans le pays où il est fabriqué. Quand on lui dit que personne ne s'y intéresse, ça part mal. »

Selon Frank Béraud, il est possible de corriger le tir.

« Nous avons un système de santé très novateur, dit-il. Or, les données de notre système public pourraient servir de référence à l'industrie. On ne veut pas les données personnelles des patients ; on veut des données anonymes. On se prive de grandes opportunités. C'est le débat des données ouvertes. On peut créer des occasions d'affaires et se donner des avantages concurrentiels. »