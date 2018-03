Comment naissent les programmes universitaires ?

La gestation d'un nouveau programme universitaire peut facilement s'étirer sur deux ou trois ans. En général, l'idée à l'origine de sa création vient de professeurs qui constatent certains besoins. Dans certains cas plus rares, le programme peut aussi être créé en réponse à une demande du milieu. « À un moment donné, par exemple, nous avons créé un DESS en gestion des risques majeurs après avoir été sollicités par le ministère de la Sécurité publique », illustre Francine Rheault, agente de recherche et de planification au service de soutien académique de l'UQAM.

« Le programme doit répondre à un besoin de connaissances et à des besoins du milieu, présenter des spécificités par rapport à ce qui existe déjà et s'inscrire dans les plans de développement et de recherche de l'établissement.», dit Francine Rheault.

Le processus peut varier légèrement d'une université à l'autre. En général, le projet est ensuite adopté par le département et la faculté concernés. Après, il est soumis à la commission des études réunissant des intervenants de toutes les facultés. Tout au long du processus, le projet peut être modifié et bonifié.

Prochaine étape : le Bureau de coopération interuniversitaire (BCI). « Il va regarder le programme puis mandater deux ou trois experts d'autres universités, explique Louise Béliveau, vice-rectrice aux affaires étudiantes et aux études à l'Université de Montréal. Ils vont l'étudier puis venir rencontrer les promoteurs et l'administration universitaire. »

C'est le BCI qui recommande ensuite le programme à la commission des programmes universitaires du ministère de l'Éducation. Après l'avoir étudié, elle le recommande au ministre. Après l'approbation du ministre, il ne reste plus qu'à faire la promotion du programme pour le faire connaître et attirer des étudiants !

Cette procédure s'applique à tous les programmes de baccalauréat, de maîtrise et de doctorat. « Pour les autres programmes crédités, ça arrête au niveau de la commission des études de l'université, précise Mme Béliveau. Pour les formations non créditées, ça s'arrête souvent dans les départements et les facultés. »