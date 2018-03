Concours d'étudiants en génie, des PME en miniature: propulsé par le vent

En août dernier sur une piste bordant la mer du Nord, le véhicule, sorte de voilier terrestre mû par une éolienne, a filé plus vite que le vent. Littéralement. Et vent debout, au surplus.Chinook 7, conçu et construit par une vingtaine d'étudiants en génie de l'École de technologie supérieure (ETS), a atteint le niveau record d'efficacité de 102,45 % sur 500 mètres. En d'autres mots, sa vitesse était supérieure à celle du vent.

Chaque année, le club Chinook s'engage dans une course contre le temps et les difficultés techniques, qui est aussi un défi d'organisation - en somme, une petite école de PME.

Car il faut coordonner les efforts, trouver le financement, rallier des commanditaires, pour finalement réussir à envoyer un encombrant véhicule et 13 coéquipiers aux Pays-Bas.

Le groupe administratif gère un budget annuel de 100 000 $, incluant matériaux et commandites diverses, dont 30 000 $ en liquidités.

Au retour de la compétition estivale, au début de la session d'automne, le groupe administratif réunit les coéquipiers pour établir les objectifs de la prochaine année.

« On parle des problèmes qu'on a eus durant la compétition, ce qu'on voudrait améliorer », décrit le capitaine du club, Laurent Émond-Girard. « On décide alors de la direction stratégique de l'équipe. Il y a ensuite une période de conception qui s'échelonne jusqu'à Noël, et après Noël, on commence la fabrication. »

Ensemble, la vingtaine de coéquipiers consacreront environ 10 000 heures au projet.

CROISSANCE ANNUELLE

La croissance ? Elle naît de l'ambition de faire mieux, de parfaire l'engin, année après année. Car chaque nouvelle équipe progresse sur les brisées de la précédente.

Le club Chinook a été fondé en 2009, et son premier modèle a couru deux ans plus tard.

La deuxième plateforme, nettement plus aérodynamique, a fourni cinq prototypes.