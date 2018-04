Aurez-vous assez d'argent pour votre retraite ?

Plusieurs moyens existent pour préparer financièrement une retraite. Chacun comporte ses avantages et ses inconvénients. Bien les connaître facilitera l'accumulation de l'épargne dont vous aurez besoin le moment venu. Et ce sera d'autant plus facile en vous appuyant sur une planification qui tient compte de vos besoins et de vos attentes. »

Quelle retraite ?

Avant de sortir la calculatrice, vous devriez d'abord vous questionner sur le style de retraite que vous souhaitez. « Il faut bien se connaître, savoir ce qu'on aime, les sorties et les loisirs qui nous intéressent, souligne Brigitte Felx, planificatrice financière chez RBC. À la retraite, est-ce qu'on va vouloir garder la maison, aller en condo, passer six mois en Floride ? »

Cela peut être très différent d'une personne à l'autre. « Après, on peut commencer à calculer le coût de vie que l'on aura à la retraite », illustre Hadi Ajab, planificateur financier au Centre financier Carrefour.

Quels revenus ?

À la retraite, vous aurez droit à des prestations du Régime des rentes du Québec et de la Pension de la sécurité de la vieillesse. « C'est important d'aller chercher les vrais chiffres pour notre cas en particulier, souligne Mme Felx. À partir de ça, on peut voir ce que seront nos revenus fixes. Ensuite, on peut déterminer ce dont on va avoir besoin en plus. » Si vous avez un fonds de pension de votre employeur, c'est important d'en tenir compte également.