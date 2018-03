Quatre ressources en formation continue

Investir dans les travailleurs, l'innovation et la productivité et être ambitieuse, voilà comment la plus récente cuvée des sociétés les mieux gérées s'est taillé une place au palmarès de Deloitte. »

École des dirigeants

Chaque année, quelque 7000 cadres, professionnels et dirigeants de tous les secteurs participent aux formations de l'École des dirigeants de HEC Montréal. L'établissement universitaire propose plus de 90 formations très variées en plus de ses formations sur mesure. La plupart se tiennent sur une courte période, soit quelques soirées ou journées de formation. Parmi celles-ci, on retrouve notamment cinq nouvelles formations sur l'intelligence artificielle en contexte d'affaires et une nouvelle formation sur « savoir raconter une histoire forte ». La grande majorité des formations se déroulent en salle, mais certaines sont offertes sous forme de webinaire.

Des mentors pour entrepreneurs

Le Réseau M réunit quelque 1500 mentors aguerris afin de donner un coup de pouce à des entrepreneurs moins expérimentés, en période de croissance à l'international ou en processus de transfert d'une entreprise familiale, par exemple. L'organisme présent au Québec, au Luxembourg et en France effectue les jumelages en collaboration avec différents organismes partenaires, comme les chambres de commerce, par exemple. « On travaille au niveau du savoir-être de l'entrepreneur, comme la gestion de son stress ou comment prendre des décisions plus éclairées », illustre Roxane Claessens, responsable des communications. Les mentors rencontrent leur mentoré environ une fois par mois.

L'ambition au féminin

L'Effet A s'adresse aux femmes gestionnaires et professionnelles. Son programme de 100 jours se déroule en grande partie sur une plateforme technologique où les participantes retrouvent, au moment qui leur convient, des activités, des vidéos et des lectures. Le parcours compte aussi trois conférences en ligne et trois ateliers. « On travaille sur la confiance, la gestion de risque et l'influence », résume Isabelle Marquis, cocréatrice. Un tout nouveau parcours-pilote, NXT, a aussi été lancé récemment. « Il y a trois modules : mieux se connaître, la relation avec l'équipe et l'influence », indique Mme Marquis.

L'administration publique

Plusieurs gestionnaires travaillent également dans l'administration publique. Depuis longtemps, l'École nationale d'administration publique (ENAP) leur propose de la formation continue, de l'accompagnement et une variété de services. Peut-être moins connus, des services de coaching sont également proposés. Ils sont intégrés au programme de formation continue et peuvent également être offerts à part, individuellement ou en groupe, selon les besoins. « Les gens peuvent choisir leur coach en fonction de leur profil et de leur besoin et on convient de la démarche exacte ensuite », explique Johanne Archambault, directrice des services aux organisations. C'est un service sur mesure.