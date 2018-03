L'innovation au coeur de la réussite

Investir dans les travailleurs, l'innovation et la productivité et être ambitieuse, voilà comment la plus récente cuvée des sociétés les mieux gérées s'est taillé une place au palmarès de Deloitte. »

« Pour devenir les meilleures, les entreprises doivent innover, indique Brigitte Vachon, associée leader chez Deloitte et membre du jury. Nous avons fait plein d'études et la seule façon, de manière générale, pour nos entreprises canadiennes d'être compétitives avec les entreprises dans le monde, c'est d'innover. Le Canada a du retard à cet égard, il doit investir davantage. Les entreprises les mieux gérées l'ont compris. Les bons gestionnaires savent très bien que la seule façon d'être vraiment performant, c'est d'innover. »

Évidemment, chaque entreprise innove à sa façon. Pour certaines, il s'agit de développement de produits. Pour d'autres, ce sera l'automatisation de certains procédés ou le développement de nouveaux outils.

L'innovation va aussi généralement de pair avec l'investissement.

« Les entreprises les mieux gérées sont rentables depuis longtemps et elles investissent ces sommes dans l'entreprise plutôt que de mettre tous les profits dans les poches des actionnaires. »

- Brigitte Vachon, associée leader chez Deloitte

Continuer à investir dans l'innovation au même rythme dans les prochaines années sera d'ailleurs le principal défi des nouvelles lauréates, croit Mme Vachon. « Ce n'est plus une chose à faire une fois tous les trois ans ou quand on en a les moyens, tranche-t-elle. Ça doit être omniprésent dans les investissements de l'entreprise. Il faut bâtir cette culture de constante innovation. »

TRANSFERTS RÉUSSIS

Parmi les nouvelles lauréates québécoises, plusieurs sont des entreprises familiales de deuxième ou troisième génération. « Le transfert d'une génération à l'autre est un enjeu dont on parle beaucoup dans le monde des affaires, souligne Mme Vachon. Celles-ci y parviennent très bien. »

C'est d'ailleurs une réalité observée également parmi plusieurs lauréates de plus longue date. « Le secret pour faire un transfert performant, en général, c'est d'être patient, croit Mme Vachon. Les enfants sont intégrés dans l'entreprise de façon à ce que leurs propres compétences soient mises de l'avant. Il faut avoir fait grandir les enfants au sein de l'entreprise. Ils sont partie prenante du développement de l'entreprise et se développent en parallèle avec des études dans le leadership, la gestion et parfois des compétences bien précises. »

***

10

Dix entreprises québécoises figurent parmi les 44 nouvelles lauréates au palmarès cette année, soit 22 %. C'est un résultat qui s'approche du record de 12 entreprises établi en 2015. L'Ontario arrive une fois de plus en tête de liste avec 20 nouvelles lauréates.

71

Dans l'ensemble des catégories, on retrouve 71 entreprises du Québec sur les 453 entreprises canadiennes primées cette année.

Source : Deloitte

***

DEVENIR LAURÉATE

Afin d'être sélectionnées parmi les nouvelles lauréates, les entreprises canadiennes doivent avoir des revenus supérieurs à 15 millions. Après leur inscription, elles participent à un processus de coaching avec des professionnels de Deloitte et de la CIBC. Elles sont ensuite évaluées en fonction de leur stratégie, leur capacité à la réaliser, leur engagement et leurs données financières.

Une fois nommées nouvelles lauréates, les entreprises doivent poursuivre leur travail si elles aspirent à demeurer au palmarès. Elles doivent faire l'objet d'une évaluation opérationnelle et financière annuelle. Celles qui conservent leur titre pour une deuxième ou une troisième année demeurent dans la catégorie « Mieux gérées ». On retrouve ensuite la catégorie « Or », pour celles qui en sont à leur quatrième, cinquième ou sixième année. Finalement, le « Club Platine » regroupe celles qui sont au palmarès depuis sept ans ou plus.