Deux rêveurs aux grandes ambitions

Lise Bouchard est ingénieure et directrice chez Hatch, une firme d'ingénierie multidisciplinaire dans les industries minières, métallurgiques, de l'énergie et des infrastructures. Photo fournie par Hatch

Elle est d'ailleurs convaincue de vouloir rester chez Hatch encore longtemps. « Ce n'est pas le genre de compagnie qu'on laisse facilement. On est comme une grosse famille. Et comme Hatch a des bureaux partout dans le monde, je peux accepter des nouveaux défis sans les quitter. »

Nouvellement au conseil d'administration de la section montréalaise de l'Association of Advancement of Cost Engineering, elle veut faire connaître sa spécialité. « Le contrôle de projet, ça ne s'étudie pas à l'université. Tu l'apprends sur le terrain. J'aimerais le promouvoir et amener plus de gens là-dedans. » Puis, elle évoque le désir d'enseigner. « J'aimerais vraiment donner des cours à l'université. Je l'ai fait à McGill il y a deux ans et je trouvais ça motivant. » Reste à voir si elle demeurera au Canada. « Quand il y a un projet à l'étranger chez Hatch, j'ai toujours la main levée. J'aimerais bien travailler en Asie une première fois. »

« L'appareil permet de soigner certaines conditions pulmonaires en contrôlant la saturation en oxygène dans le sang, en temps réel, explique l'homme d'affaires de 37 ans. Auparavant, les infirmières devaient régulièrement ajuster la valve. L'appareil permet au patient de rester connecté en permanence et de toujours avoir un niveau de saturation optimal. »

L'innovation a également pour effets d'améliorer la qualité du traitement, le confort et la sécurité du patient, en plus de réduire la durée de son séjour à l'hôpital et de diminuer la charge de travail du personnel soignant.

Récompensé par l'Ordre des ingénieurs du Québec avec un prix Reconnaissance projet novateur, NOVO a conçu le prototype de l'appareil, et s'est occupée de l'ingénierie mécanique et électronique, du design industriel et du développement du logiciel. Des étapes qu'Alexis Bilodeau aimerait franchir avec de plus en plus d'entreprises d'ici et d'ailleurs. « Mon aspiration est d'amener NOVO à être un acteur parmi les grands leaders dans le domaine, dit-il. Je veux commencer par sortir du marché québécois en nous positionnant dans le reste du Canada et aux États-Unis. Puis, j'aimerais percer en Europe et en Asie. »

Un plan d'action a d'ailleurs été élaboré pour atteindre ces objectifs au cours des trois prochaines années. « Ma fierté serait de partager cette expertise partout dans le monde à partir du savoir-faire et de la créativité québécois, en créant plusieurs emplois ici. Présentement, nous employons 35 personnes. À travers nos plans d'expansion, on aimerait doubler nos objectifs. »