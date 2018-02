Des tests de produits partout dans le monde

Une station de test d'Averna contient un téléphone intelligent. On démarre le test et on voit la station prendre vie. À la fin, la station dira au client si son nouveau téléphone a passé le test ou pas.

Collaboration spéciale La Presse La Presse En plein coeur du Quartier de l'innovation à Montréal, les colorés bureaux de la firme de génie-conseil Averna comprennent quelques stations de tests. L'une d'elles, fabriquée en plastique transparent pour satisfaire les curieux, contient un téléphone intelligent. On démarre le test et on voit la station prendre vie : le téléphone s'allume, la machine teste l'écran tactile, fait jouer une chanson, augmente la luminosité de l'écran, se connecte au WiFi. À la fin, la station dira au client si son nouveau téléphone a passé le test ou pas.

« Avant, les entreprises développaient leur produit et faisaient le test de qualité à la fin, mais maintenant, elles ne prennent plus ce risque et font des tests en continu sur les différentes composantes du produit pour s'ajuster en cours de route », explique André Gareau, président et chef de la direction d'Averna, une firme spécialisée en solutions de test et d'assurance qualité. Les clients de cette PME québécoise qui compte 11 bureaux à travers le monde sont des géants de différents secteurs d'activité, des produits médicaux à l'industrie de l'automobile en passant par les produits électroniques.

« Plusieurs clients ont une expertise en tests à l'interne, mais ils font de plus en plus appel à nous parce que tout change vraiment rapidement maintenant et c'est difficile pour eux de suivre, ajoute M. Gareau. Avec l'arrivée de l'industrie 4.0, les tests se rapprochent de la production, les informations sortent en temps réel et les résultats servent à améliorer le processus de décisions. Le test est devenu très stratégique et il influence le produit final. » QUAND LA RÉALITÉ DÉPASSE LA FICTION Avec la mise en marché toujours plus rapide, Averna se fait même souvent demander des tests pour des produits... qui n'existent pas encore. « Il faut alors presque suivre notre client au jour le jour pour s'ajuster et arriver à terminer nos stations de tests en même temps qu'il sera prêt à aller en production », explique Kim Ouellet, ingénieure chimique et gestionnaire de projet chez Averna. Les ingénieurs se retrouvent aussi souvent à tester de nouvelles technologies dont ils n'ont jamais entendu parler auparavant ! « Par exemple, pour créer une station de tests pour un nouvel appareil d'imagerie médicale, il faut travailler en partenariat avec le client pour bien comprendre la technologie et cibler les éléments critiques pour créer des points de tests rapides et efficaces », explique Marc-Antoine Fortin, ingénieur système chez Averna.

Une fois la station de tests réalisée, Averna l'installe sur les sites de production du client, souvent au Mexique et en Asie, et forme les gens sur place pour l'utiliser. « Souvent, on a des surprises aussi avec le produit final, alors il faut réaliser certaines adaptations de la station sur le site », affirme Marc-Antoine Fortin. POUR LES INGÉNIEURS EN MANQUE DE DÉFIS Les ingénieurs d'Averna passent en moyenne de deux à quatre mois sur un projet, en équipe de six à dix, avant de passer au suivant. On peut aussi leur demander de travailler quelques semaines seulement pour apporter leur expertise pointue à une équipe, ici ou à l'étranger. « On a environ 1000 projets par année et nous avons tout un écosystème de compétences à travers le monde pour relever les défis et repousser les limites de la créativité. » - André Gareau, président et chef de la direction Ces nombreux défis viennent d'ailleurs donner à Averna un coup de pouce dans la course mondiale aux talents. « Nous offrons aux ingénieurs un environnement de travail où il n'y a pas de routine, avec l'occasion de voyager et la chance de travailler sur des projets pour de grands clients internationaux », affirme André Gareau, arrivé dans l'entreprise il y a cinq ans. C'est lui qui a souhaité qu'Averna prenne plus d'expansion dans le monde en se lançant dans une phase d'acquisitions. « Notre mission est d'être le partenaire qualité de nos clients qui sont situés principalement aux États-Unis et en Europe, alors c'est important d'avoir une certaine proximité avec eux, explique André Gareau. Une partie du travail peut se faire à distance, mais le lien établi sur place avec les clients nous permet de mieux les servir. »

