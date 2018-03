FNB et fonds communs :  rivaux ou compléments ?

« Le but ultime est que l'investisseur ait l'embarras du choix quant aux produits, aux stratégies et aux frais », rappelle M. Bourque.

À l'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC), on ne parle pas de concurrence entre les deux types de fonds, mais plutôt de complémentarité, affirme d'emblée son président, Paul C. Bourque. D'ailleurs, 90 % des fournisseurs de FNB sont aussi membres de l'Institut, note-t-il.

Certes, les FNB ont constitué un « wake-up call » pour l'industrie des fonds communs en ce qui concerne les frais, croit également Hélène Gagné, gestionnaire de portefeuilles à Peak Gestion privée. Toutefois, bien que l'on note une certaine baisse des frais des fonds communs, les réductions ne sont pas très importantes, selon elle.

Malgré des frais moins élevés, les FNB ne risquent probablement pas de déloger les fonds communs. Ceux-ci constituent un produit d'investissement avec lequel les consommateurs se sont bien familiarisés avec le temps, note Hélène Gagné. « Malgré la popularité grandissante de la gestion passive qu'indique le développement des FNB, plusieurs préfèrent toujours le modèle de gestion active qu'offrent les fonds communs malgré ses lacunes quant aux frais », dit-elle.

Si la croissance des FNB semble pour l'instant plus rapide que celle des fonds communs, c'est que le produit est plus jeune, croit Léon Garneau Jackson. L'industrie des fonds communs est encore 10 fois plus grande que celle des FNB, estime-t-il.

Cela ne signifie pas que l'industrie des fonds communs ne fait pas actuellement face à plusieurs facteurs de changements, indique Paul C. Bourque.

« Les tendances démographiques, les développements technologiques et l'appétit des régulateurs pour plus de transparence et d'éthique sont tous des enjeux qui marqueront l'évolution de l'industrie des fonds communs au cours des prochaines années. »

- Paul C. Bourque, président de l'Institut des fonds d'investissement du Canada

GESTION EFFICACE

C'est en jumelant fonds communs et FNB que l'on atteint une meilleure efficacité dans la gestion du portefeuille, explique Annamaria Testani, vice-présidente, Banque Nationale Investissements. Les FNB sont un excellent outil pour la gestion tactique. « Ils permettent de facilement sur ou sous-pondérer certains secteurs lorsque cela s'avère approprié », dit-elle. En combinant FNB et fonds communs, on peut également réduire la volatilité du portefeuille et modifier facilement au besoin sa répartition, ajoute-t-elle.