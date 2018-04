Portraits de la relève: obstacles du passé, rêves de l'avenir

Le grand défi de choisir une spécialité

La course aux stages a quelque peu déstabilisé Jessica Minier. Au-delà du caractère compétitif du processus et du - très long - document dans lequel les aspirants comptables doivent se mettre en valeur, elle a été marquée par l'urgence de sélectionner un créneau. « Dès la deuxième année d'université, on doit choisir le type d'entreprise pour lequel on veut travailler, explique-t-elle. Heureusement, cette année-là, j'étais en échange en Slovénie et ma session se terminait plus tard qu'au Québec, alors j'ai eu plus de temps pour faire mon choix. Avec le recul, je pense que je n'aurais probablement pas pris la bonne décision. »

Un an plus tard, elle s'est retrouvée devant le large éventail d'options, même si elle savait depuis longtemps qu'elle voulait devenir CPA auditrice. « À la base, on doit choisir parmi plusieurs profils, comme la fiscalité, la comptabilité financière, la gestion de performance d'une entreprise et bien d'autres. Puis, dans chaque profil, il y a plusieurs types d'entreprises et de clientèles. Selon le cabinet où l'on fait notre stage, on peut travailler durant quatre mois pour le même client ou avoir des responsabilités très variées. »

Membre de la cohorte d'avril 2017 de HEC Montréal et actuellement en stage chez BDO Canada, Jessica Minier souhaite un jour travailler à l'étranger. « Plusieurs cabinets en audit offrent la possibilité de travailler 3, 6, 12 et parfois 24 mois dans leurs bureaux ailleurs dans le monde. Bien sûr, il faut parler la langue d'affaires du pays. » Idéalement, elle s'expatrierait en Allemagne ou en Autriche. « Mon copain habite en Allemagne et je me sens bien là-bas. J'envisage aussi Londres, où j'ai déjà travaillé. »