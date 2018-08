Assurance auto : magasinez bien !

Afin qu'il soit le mieux adapté à vos besoins réels.

Afin de profiter de la concurrence entre les assureurs en fonction de leurs priorités d'affaires. Par exemple, les types de clients recherchés ou non par chaque assureur.

Les assureurs de dommages étant tous des entreprises à but lucratif, même les mutuelles plus présentes en région rurale, ils doivent par ailleurs gérer avec attention l'augmentation constante du coût moyen des réclamations sur un parc automobile de plus en plus coûteux à réparer en cas d'accident ou à remplacer en cas de vol.

En contrepartie, les réclamations pour dommages aux véhicules routiers, qui ont totalisé 2,67 milliards en 2017, pèsent pour près de la moitié des coûts totaux de sinistres en assurance de dommages, toutes catégories confondues.

Cela dit, comment se préparer à magasiner l'achat ou le renouvellement d'une police d'assurance de dommages en automobile ?