Le BIG résilie un contrat de 11,2 millions accordé à une entreprise paravent

«La gravité des manquements constatés justifie la résiliation du contrat», écrit le BIG dans le rapport rendu public, qui détaille les éléments d'enquête.

L'année dernière, la Ville de Montréal a lancé un appel d'offres pour la reconstruction de belvédères, de passerelles et de sentiers au parc-nature du Bois-de-l'île-Bizard. Construction Généphi a obtenu le contrat de 11 284 767 $ puisqu'il était le plus bas soumissionnaire conforme. Ce dernier élément implique que Généphi possède l'autorisation de l'Autorité des marchés financiers (AMF) qui s'appuie sur les vérifications faites par l'Unité permanente anticorruption (UPAC), et qui garantit son intégrité.

Or, le BIG a découvert que Généphi travaillait main dans la main avec Congeres depuis 2014. Une entente entre les partenaires établissait la distribution des rôles. Généphi fournissait le cautionnement et le financement des projets, et Congeres dénichait les appels d'offres, préparait les soumissions, fournissait la main-d'oeuvre et le matériel pour l'exécution des travaux. L'enquête du BIG a permis de démontrer que ce modus operandi a été respecté à la lettre pour le contrat au parc-nature du Bois-de-l'île-Bizard.