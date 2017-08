Hôtel de ville: neuf millions dans la sécurité depuis cinq ans

La Ville de Montréal a investi près de 9 millions dans la sécurité de son hôtel de ville depuis cinq ans, selon des documents obtenus par La Presse. Les mesures ont été considérablement resserrées depuis les attentats d'Ottawa et de Saint-Jean-sur-Richelieu, et une manifestation des pompiers en août 2014.

Le vérificateur général de Montréal avait soulevé en 2012 d'importantes inquiétudes sur la sécurité de l'hôtel de ville après avoir réalisé une série de tests d'intrusion. Dans un rapport confidentiel remis à la Ville à l'époque, celui-ci avait relevé de nombreuses lacunes.

L'édifice où siègent les élus ne disposait d'aucun système de vidéosurveillance pour filmer l'extérieur du bâtiment et le nombre de caméras à l'intérieur avait été jugé insuffisant. Les tests avaient souligné le manque de protection des accès aux aires de travail des élus, dont le bureau du maire. D'importants secteurs n'étaient même pas protégés par des cartes d'accès, dont la salle de réunion du comité exécutif, où se réunissent chaque semaine les membres de l'administration. Enfin, on avait constaté que plusieurs portes et fenêtres n'étaient pas munies d'alarmes anti-intrusion.

À la suite de ce rapport, la Ville de Montréal a entrepris de resserrer la sécurité de son hôtel de ville, mais plusieurs événements survenus depuis l'ont également poussé à accélérer la cadence.

En août 2014, une manifestation de pompiers avait dégénéré, des syndiqués assiégeant le bureau du maire. Puis en octobre de la même année, deux attentats terroristes ont secoué le Canada, à Saint-Jean-sur-Richelieu et à Ottawa.

Augmentation des effectifs

Un plan d'optimisation de la sécurité de l'hôtel de ville a alors été concocté avec l'aide du Service de police de la Ville de Montréal. Depuis, la métropole a accordé trois contrats pour un total d'un peu plus de 3 millions afin d'installer des dizaines de caméras, d'aménager de nombreuses portes pour limiter les intrusions et d'ajouter des alarmes.

La Ville a aussi augmenté ses effectifs assurant la sécurité du bâtiment, révèle un document obtenu en vertu de la Loi sur l'accès à l'information. La facture en gardiennage est ainsi passée de 650 000 $ en 2012 à 1,2 million en 2016. Tout indique que la facture risque d'être plus importante encore en 2017 alors que Montréal évaluait avoir déjà dépensé 814 000 $ au 21 juillet.