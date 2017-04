Plus d'un mois pour nettoyer les rues de Montréal

La Ville de Montréal prendra plus d'un mois pour faire le traditionnel ménage printanier de ses rues, les nombreux épisodes de gel-dégel survenus à l'hiver ayant forcé la métropole à utiliser trois fois plus de gravier qu'à la normale.

Cette imposante opération de nettoyage des rues se met en branle alors que la Ville doit simultanément mettre les bouchées doubles pour colmater les nids-de-poule qui prolifèrent. Déjà, pas moins de 100 000 trous ont été bouchés depuis le 1er décembre.

«Une grosse saison nous attend»

La fonte rapide des neiges a permis à Montréal d'entreprendre la semaine dernière le nettoyage des rues, afin d'enlever les abrasifs répandus ces derniers mois pour rendre les chaussées et trottoirs sûrs.

«On a une grosse saison qui nous attend. L'hiver a été difficile pour la glace, ce qui nous a amenés à utiliser plus de gravier que d'habitude. On paye pour l'hiver qu'on a eu, avec beaucoup de gel et dégel», a indiqué mardi le maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, François Croteau.

Trois fois plus de gravier

Signe de l'hiver difficile, Montréal évalue avoir répandu trois fois plus de gravier qu'à la normale. «Il y a plus de gravier sur les trottoirs, on en a mis plus qu'à la normale. On est sortis trois fois plus souvent», explique Sonia Emmel, contremaître supervisant les opérations d'entretien des rues de Rosemont.

Les 31 machines utilisées par l'arrondissement pour nettoyer les rues devront ainsi passer à plusieurs reprises pour bien faire le travail. «Passer une fois, ce n'est pas assez, il faut passer parfois jusqu'à trois reprises», poursuit Mme Emmel.

«Les camions se remplissent rapidement, alors on ne peut terminer les parcours normaux. Il faut reprendre la semaine suivante», ajoute François Croteau. Du coup, on évalue qu'il faudra jusqu'à cinq semaines pour terminer le ménage printanier des rues.

Un mal pour un bien

Même si l'utilisation de tout ce gravier à l'hiver retarde le ménage du printemps, le maire François Croteau reconnaît que Montréal n'a pas d'autres choix. Plutôt qu'utiliser davantage de sel, la Ville a pris la décision de miser davantage sur les petites roches, moins dommageables à long terme.

«Le sel a des effets très négatifs sur l'environnement. Ça accélère la dégradation de nos aqueducs et égouts et ça abîme la végétation», dit François Croteau. Plusieurs ruptures de canalisation sont en effet dues à des infrastructures attaquées par le sel utilisé depuis des années l'hiver.