Fermeture majeure dans l'échangeur Turcot samedi et dimanche

Les voies de circulation de l'A720 Ouest seront fermées à toute circulation à compter de minuit ce soir, et ne rouvriront qu'à 5 h, lundi matin. En raison de cette fermeture, il ne sera pas possible aux automobilistes de prendre la direction du pont Champlain ou de l'ouest de l'île de Montréal à partir du centre-ville, via l'autoroute Ville-Marie.

Les bretelles de l'échangeur Turcot en direction de l'A15 Sud (pont Champlain), de l'A20 Ouest (ouest de l'île) et de l'A15 Nord (autoroute Décarie) seront toutes fermées pour le week-end. En raison de ces entraves, les entrées de l'A720 Ouest à partir de la rue Lucien-L'Allier, de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville et de la rue Du Fort seront aussi interdites à la circulation jusqu'à lundi matin.

Pour tout le week-end, les usagers sont invités à utiliser l'autoroute Bonaventure.