REM: la piétonnisation de McGill College attendra

L'annonce en a été faite hier en conférence de presse par la mairesse de Montréal, qui souhaite en faire une place publique unique au pays, comme les Ramblas de Barcelone, en Espagne.

Mais les ardeurs de l'élue à la tête de la métropole ont été refroidies par la construction du REM, qui doit débuter dans quelques semaines et durer plus de deux ans.

L'avenue McGill College offre une vue sur le campus de l'Université McGill et le mont Royal. L'an dernier, à l'occasion du 375e anniversaire de Montréal, une terrasse garnie de chaises Adirondack avait été aménagée sur un tronçon de l'artère et des plates-bandes ont poussé au pied des arbres.

La mairesse souhaite toujours en faire une « place emblématique » et une « signature pour Montréal ».

« On veut faire de cette place un espace accueillant et incontournable, qui deviendra une signature pour Montréal à travers le Québec, le Canada et bien sûr le monde. »

« On souhaite qu'elle devienne aussi emblématique que la montagne et le fleuve. Un endroit qu'on visite et qui est inscrit dans tous les guides touristiques », a-t-elle ajouté.

35 millions

Les dates de la consultation publique n'ont pas encore été annoncées. Mais le processus sera « clair et transparent », a assuré Éric Alan Caldwell, conseiller municipal de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, responsable de l'urbanisme, des transports et de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM).

Le coût du projet est estimé à environ 35 millions de dollars.

En attendant, la construction du REM va entraîner la fermeture d'un tronçon de l'avenue McGill College dès septembre, pendant plusieurs semaines.

Des travaux préparatoires vont avoir lieu cet automne, entre Sainte-Catherine et De Maisonneuve. Le chantier reprendra au printemps 2019 et durera au moins deux ans pour relier le train électrique au métro McGill.

Si tout se passe comme prévu, la construction de la station intégrée sera achevée en 2021, et ouverte aux usagers l'année suivante.

« Avoir le REM qui arrive en plein milieu de la place McGill College, c'est un plus incroyable, a lancé la mairesse. Mais la dernière chose qu'on veut faire, c'est aménager pour ensuite rouvrir la rue. »

Durant les travaux, des mesures seront prises pour minimiser l'impact du va-et-vient des camions, a-t-elle indiqué. Et le programme d'indemnisation pour les commerçants durement touchés par les chantiers sera mis en place à l'automne.

« Bien sûr, il y aura des travaux au cours des prochaines années, a admis Mme Plante. Mais par la suite, ce qui va rester, c'est un centre-ville animé, un coeur vibrant. »

La création de la place publique de l'avenue McGill s'inscrit dans le plan de réaménagement de la rue Sainte-Catherine, au coût de 123 millions de dollars, qui comprend la revitalisation du square Phillips et de l'esplanade de la Place Ville Marie.

Qu'est-ce que l'OCPM ?

Organisme indépendant, l'Office de consultation publique de Montréal a été créé en 2002 pour donner une voix aux citoyens. Son but, en plus de permettre une meilleure compréhension d'un projet et de ses enjeux, consiste à recueillir l'opinion des gens et à formuler des recommandations. Ses membres ne sont ni des élus ni des employés de la Ville. L'OCPM mène actuellement des consultations sur les voies d'accès au mont Royal, la maison mère des Soeurs de Sainte-Anne et l'avenir du parc Jean-Drapeau.