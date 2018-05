STM: une grève aux «impacts minimes»... pour l'instant

Comme prévu, les employés des services d'entretien de la Société de transport de Montréal (STM) ont déclenché une grève « du temps supplémentaire » dimanche soir, à minuit. La STM affirme que les perturbations demeurent, pour l'instant, assez minimes et que ses effets ne se feront sentir que progressivement.

La STM se veut rassurante alors que de nombreux usagers des transports en commun craignent que leurs déplacements soient compromis par la grève des quelque 2400 employés d'entretien. Hier matin, « l'impact a été, somme toute, minime. Tout roulait normalement, a déclaré la porte-parole Amélie Régis lors d'un bref entretien avec La Presse. On va évaluer la situation sur une base régulière. Ce sera plutôt vers la fin de la semaine qu'on pourra en mesurer les impacts ».

Il est prévisible que le nombre d'autobus immobilisés augmente au cours de la semaine étant donné le nettoyage et les avis d'inspection qui n'auront pas été terminés pendant les heures de travail normales des employés d'entretien. Il ne faut toutefois pas s'attendre à des perturbations aussi graves qu'en 2007, alors que le service avait été suspendu à l'extérieur des heures de pointe pour disposer d'un parc maximal entre 6 h et 9 h et de 15 h 30 à 18 h 30, puisque la grève ne vise que les quarts de travail supplémentaires. Le syndicat s'engage aussi à maintenir l'équipe d'urgence du métro en tout temps sur l'ensemble du réseau.

PROCHAINES ÉTAPES

Le syndicat des employés d'entretien dénonce un manque criant de personnel. Les conventions collectives de quatre des six syndicats de la STM sont échues depuis janvier dernier.

La STM a bon espoir d'arriver à une entente avec ses employés d'entretien, soutient sa porte-parole.

Mais elle subit également la pression des chauffeurs et des opérateurs de métro, dont le syndicat a voté à 99 %, jeudi dernier, pour une grève générale illimitée à déclencher si l'impasse persiste dans la négociation de leur contrat de travail.

RÉFECTION DE LA STATION BEAUDRY

Par ailleurs, la station de métro Beaudry, sur la ligne verte, fermera bientôt complètement ses portes aux usagers pendant près de huit mois. Si les dates précises de la fermeture ne sont pas encore connues, celle-ci devrait s'étendre de l'automne 2018 au printemps 2019. « Si [la STM] avait décidé de garder cette station ouverte, les travaux auraient duré trois ans. La fermer nous aide à accélérer ce chantier », a confié à Radio-Canada la porte-parole de la STM, Amélie Régis. Datant de l'inauguration du métro en 1966, la station Beaudry subira une remise à neuf complète.