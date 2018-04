Congestion routière dans la couronne nord: des résultats préliminaires dévoilés

C'était jour de répétition générale vendredi pour les maires de la couronne nord de Montréal, qui participeront au forum sur la mobilité et le transport collectif du 23 avril prochain. Au menu, les préparatifs : prendre connaissance des résultats préliminaires des études concernant la congestion routière et réviser une déclaration commune.

La réunion s'est tenue à l'hôtel de ville de Laval, d'où a été initié le mouvement. Car c'est bien d'un mouvement de solidarité qu'il s'agit, comme le répète le maire Marc Demers depuis qu'il a lancé l'idée en pleine campagne électorale, l'automne dernier.

Au cours des derniers mois, M. Demers a convaincu ses voisins un à un. Lors de l'annonce officielle de la tenue du forum, en février dernier, le groupe regroupait 18 municipalités. Vendredi, une 19e, la Ville de Mascouche, est montée dans le train en marche.

Les membres du comité de pilotage se sont rencontrés « pour prendre connaissance de la première mouture des résultats des études », a indiqué la nouvelle attachée de presse du maire Demers, Valérie Sauvé. La Société de transport de Laval souhaitait mesurer l'évolution de la congestion. Elle a donc commandé une étude qui devrait exposer le temps consacré aux déplacements.

D'autres travaux d'analyse sur les coûts économiques de la congestion - « Le coût de l'inertie », comme le dit Marc Demers - ont été faits.

« Ils ont également passé en revue les enjeux qui seront abordés lors du forum. Il s'agit de s'assurer que tout le monde y trouve son compte tout en évitant les discordances dans le discours », a expliqué Valérie Sauvé.

Ensemble, les maires de Laval, de Terrebonne, de Mirabel, de Saint-Jérôme et de tous les autres villages et villes veulent unir leurs forces pour mettre de l'avant des solutions durables et ainsi contrer la congestion routière qui afflige la région. Les citoyens, qui sont près de 1 million dans la région, sont victimes du manque d'investissements publics en transport, avaient critiqué d'une même voix les maires participant au forum.

L'imminence électorale ajoute une motivation supplémentaire. Le maire de Laval et ses confrères souhaitent que le forum soit l'occasion de faire naître des projets concrets pour régler le problème, mais aussi d'apporter des correctifs aux infrastructures actuelles (prolongement de l'autoroute 19 et voies réservées sur l'autoroute 13, par exemple).