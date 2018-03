Biodôme de Montréal: les animaux déménagent le temps d'une remise à neuf

Texte : Sara Champagne, photos : Marco Campanozzi

La Presse Une opération de haute voltige se prépare au Biodôme pour protéger la flore et les animaux durant des travaux ambitieux qui forceront sa fermeture durant plus d'un an, soit jusqu'à l'automne 2019. Et le congé de Pâques marquera la dernière chance de le visiter avant la grande opération de remise à neuf.

Empereurs, gorfous sauteux, petits pingouins, lynx, paresseux, castors, même les oiseaux exotiques et des poissons s'apprêtent à être relocalisés pour mieux revenir dans un Biodôme à l'architecture « audacieuse, écologique et novatrice », a annoncé le directeur d'Espace pour la vie, Charles-Mathieu Brunelle. Les opérations commenceront la semaine prochaine. Certains partiront en avion, d'autres par la route. On promet à leur retour de nouveaux points de vue en hauteur sur les écosystèmes, des habitats renouvelés et mieux adaptés pour les animaux. MUR DE GLACE Quant ils reviendront, il y aura de la neige tombant du ciel pour eux. Les manchots s'installeront de part et d'autre d'un mur de glace qui sera érigé pour séparer l'écosystème des « îles subantarctiques » - où vivent les manchots - de celui des « côtes du Labrador », où vivent les pingouins. Ainsi, les visiteurs pourront vraiment ressentir le froid du Labrador. D'ici là, a expliqué le directeur intérimaire du Biodôme, Yves Paré, les cinq empereurs déménageront au zoo de Calgary. « Certains d'entre eux sont vieux, ils resteront possiblement là-bas. On verra si un échange avec le zoo est possible », a-t-il dit.

2,2 millions Nombre de visiteurs que le nouveau Biodôme pourrait attirer chaque année, selon les prévisions