Arrestations de l'UPAC à Terrebonne: le maire satisfait

Les arrestations de l'UPAC en lien avec des gestes allégués de corruption et d'abus de confiance ont été reçues comme un soulagement à l'hôtel de ville de Terrebonne.

L'actuel maire Marc-André Plante n'a pas caché sa satisfaction. «Je souhaite qu'il s'agisse d'un pas de plus pour permettre aux citoyens de Terrebonne de connaître toute la vérité sur les allégations qui circulent depuis quelques années», a dit M. Plante en conférence de presse.

Du côté de l'opposition, le conseiller municipal André Fontaine s'est dit «absolument heureux» de l'opération policière.

Au cours des prochaines semaines, l'administration Plante doit mettre en place un bureau d'éthique en collaboration avec le Bureau d'intégrité et d'éthique de Laval (BIEL). Les deux organisations pourraient ainsi partager les ressources, les coûts et l'expertise pour faire échec à des situations de corruption et de collusion.