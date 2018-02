Livres dans la rue: les services «seront maintenus», affirme Valérie Plante

Or en soirée vendredi, la mairesse Plante a affirmé sur Twitter que le programme favorisant la lecture chez les enfants issus de milieux défavorisés n'était pas suspendu et «qu'il demeurait en place». «Je vous assure que les services offerts par ce programme seront maintenus et même bonifiés pour correspondre aux besoins actuels», a-t-elle écrit.

«Je me suis assurée que l'argent soit disponible pour ce programme. Nous savons comment un livre entre les mains d'un enfant peut parfois changer le cours de sa vie», a ajouté Valérie Plante dans une série de gazouillis sur la question. «Vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir interpellée au sujet du programme Livre dans la rue».

Programme en révision

La Ville de Montréal révise actuellement le programme Livre dans la rue qui est en baisse de popularité, a indiqué le porte-parole Youssef Amane. «Il n'y a aucun changement jusqu'en mai, tout se poursuit. Entre-temps, nous voulons l'évaluer pour améliorer les parties qui fonctionnent moins. Il y a une baisse d'affluence avec l'arrivée des nouvelles technologies.»

Le programme pourrait donc être de retour dans une formule révisée et bonifiée à la lumière des conclusions de la réflexion amorcée par la Ville, dit-il.

«La baisse de fréquentation et les nouveaux besoins en francisation et en alphabétisation nous guideront pour réviser le programme et le rendre plus fort», a également écrit la mairesse. «De 19 800 participants en 2012, il est passé à 16 746 en 2017. Force est d'admettre qu'il a besoin d'un nouveau souffle, une nouvelle impulsion.»

Fondé en 1982, le programme Livres dans la rue a pour objectif d'initier les enfants de milieux défavorisés à la lecture. Il a pris racine dans le quartier Centre-Sud avant d'étendre ses tentacules dans bien d'autres quartiers. Géré par le Réseau des bibliothèques de Montréal, il a rejoint plus de 300 000 enfants au fil des ans.