Québec autorise Montréal à entreposer la neige à l'hippodrome

Dans un courriel envoyé à La Presse, le ministère de l'Environnement a confirmé que Montréal avait reçu ce jeudi après-midi les autorisations requises pour entreposer la neige de façon temporaire à l'hippodrome, ainsi qu'un autre site, Solutia. Nos appels n'ayant pas été retournés, il n'a pas été possible de savoir pourquoi Québec a pris plus d'une semaine à répondre à la demande de Montréal. Le courriel indique simplement que «le ministère a reçu les dernières informations additionnelles requises de la part de la ville».

Les précipitations étaient plus importantes qu'à la normale depuis le début de l'hiver, quatre des sites d'entreposage de Montréal étaient remplis à plus de 90% et un cinquième, Angrignon, avait atteint 85%. Un emplacement situé le long de l'autoroute 13 a d'ailleurs été fermé, ne pouvant plus emmagasiner davantage de poudre blanche tombée du ciel.

Craignant de manquer de place alors que l'hiver doit durer encore plusieurs semaines, l'administration Plante a écrit à Québec pour demander à utiliser le stationnement de l'ancien hippodrome. Celui-ci étant encore couvert de bitume, on évalue que les impacts sur l'environnement seront minimisés.

L'autorisation du ministère permettra à Montréal d'y entreposer jusqu'à 2 millions de mètres cubes de neige. Le terrain Solutia, voisin du site Angrignon, pourra quant à lui accueillir 600 000 m3.

Avant d'utiliser ces nouveaux sites, Montréal dit toutefois attendre les précipitations attendues cette fin de semaine. Les prévisions météorologiques font état de faibles chutes de neige vendredi, samedi, dimanche. D'autres précipitations sont également attendues en début de semaine prochaine.

« Ces nouveaux sites viendront augmenter la capacité d'élimination de la neige dans le sud de l'île», a indiqué, également par courriel, Marilyne Laroche Corbeil, porte-parole de Montréal.

Il est très rare que la Ville doive trouver des terrains pour entreposer le trop-plein de neige. La dernière fois remonte à l'hiver 2007-2008, alors que 24 sites avaient dû être ajoutés pour contenir les 412 cm de neige tombés. Notons que ceux-ci étaient toutefois de taille inférieure aux deux identifiés cette année.