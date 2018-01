Montréal investit davantage pour les rues et les aqueducs

La nouvelle administration Plante-Dorais a décidé de continuer à augmenter la cadence dans la réfection des rues et des conduites souterraines. La Ville de Montréal prévoit augmenter de 262 millions les investissements en voirie et dans le réseau de l'eau, en hausse de 7 %.

L'administration Plante-Dorais a dévoilé ce matin son premier programme triennal des immobilisations (PTI). Ce volumineux document détaille les projets que Montréal compte réaliser au cours des trois prochaines années, un exercice imposé par le gouvernement aux villes depuis 35 ans.

Le PTI prévoit pour 6,4 milliards en investissements durant la période 2018-2020, soit un montant similaire à la précédente administration. Projet Montréal a toutefois rebrassé les projets pour investir davantage dans les rues et ponts d'étagements (hausse de 188 millions) et dans le réseau de l'eau (augmentation de 75 millions). En contrepartie, on prévoit moins investir dans la réfection des bâtiments appartenant à la Ville (baisse de 116 millions) et l'achat d'ameublement et d'équipements de bureau (diminution de 101 millions).

Signe de besoin dans la réfection des infrastructures, deux tiers (65 %) des investissements iront dans les rues, ponts d'étagement, aqueducs et égouts. Pas moins de 76 % des fonds dédiés à ces travaux (3,1 milliards) serviront à la réfection de chaussées ou conduites existantes tandis que le quart restant (974 millions) ira dans le développement de nouvelles infrastructures.

Au cours des trois prochaines années, 1000 km de chaussées seront refaits. « Les routes doivent être en bon état pour ceux qui les utilisent ; les automobilistes, les cyclistes et les piétons », a dit la mairesse Valérie Plante.

Bien que l'administration Plante-Dorais continue d'investir d'importantes sommes (581 millions) dans deux programmes de réfection de chaussées que Projet Montréal a longtemps critiqués, on indique que ceux-ci font présentement l'objet d'une révision.

Il s'agit des programmes de planage et de revêtement, qui visent à prolonger de 7 à 12 ans la durée de vie des rues. Plutôt que simplement refaire le pavage des rues, on compte en profiter pour revoir l'aménagement des artères. « On ne doit plus rebâtir à l'identique », a résumé Benoit Dorais, président du comité exécutif.

Promesse de campagne, le Réseau express vélo devrait commencer à devenir réalité, l'administration prévoyant 50 millions pour améliorer le « confort » de certaines pistes pour favoriser les déplacements à deux roues. Montréal injectera également 9,4 millions pour « l'optimisation » du système de vélo en libre-service BIXI. On prévoit ainsi une « importante phase d'expansion d'ici le printemps 2019 ».

Avec ces investissements, on espère ainsi que le vélo représente 15 % des déplacements d'ici 10 ans.

La mairesse a aussi annoncé que le chantier pour le Service rapide par bus (SRB) Pie-IX, qui tarde à voir le jour depuis longtemps, sera lancé au cours de l'année. « Plus question d'attendre, ce projet verra le jour sous notre administration », a dit Valérie Plante. Les travaux devraient être terminés à la fin de 2022.

Les arrondissements investissent plus

Les arrondissements aussi accélèrent la cadence dans leurs projets. Leurs investissements devraient ainsi croître de 20 %, pour s'établir à 537 millions.

C'est Ville-Marie qui compte réaliser le plus de projets. On prévoit y investir 149 millions au cours des 3 prochaines années. En comparaison, le deuxième arrondissement alignant le plus de projets est Rivière-des-Prairies, avec 38 millions.

Gestion de la dette

La dette brute de la Ville de Montréal passera de 11,2 milliards en 2017 à 14,6 milliards en 2020. L'augmentation du poids de son remboursement sera toutefois moins marquée. La métropole qui a dû prévoir 716 millions en 2017 pour le service de la dette. En 2020, ce sont 810 millions qui devront être remboursés.

Pour limiter de trop augmenter les emprunts -et donc la dette-, Montréal maintient sa politique de payer de plus en plus au comptant ses investissements. Ainsi en 2018, ce sont 320 millions qui seront mis en comptant, 400 millions en 2019 et 480 en 2020.

C'est pour cette raison que la taxe de l'eau a dû être augmentée, a souligné Benoit Dorais, les réserves du Fonds de l'eau étant pratiquement à sec. « La hausse de la taxe de l'eau est une décision impopulaire, mais nécessaire », a-t-il réitéré.

Taux de réalisation

À noter, l'ensemble des projets ne sera pas nécessairement réalisé. Ainsi, sur les 2,2 milliards de projets inscrits au PTI en 2018, la Ville de Montréal prévoit faire en réalité pour 1,6 milliard cette année. C'est tout de même deux fois plus qu'il y a quelques années où la métropole faisait pour un peu plus de 700 millions en chantiers par année.

Pour l'eau, Montréal prévoit réaliser de 450 à 500 millions en 2018. On vise à investir annuellement jusqu'à 600 millions d'ici quelques années pour rattraper le retard dans l'entretien des infrastructures. « C'est la première fois de Jean Drapeau, les années 1970, qu'on va faire ce rattrapage. On est tout proche », a assuré Benoit Dorais.

L'opposition dénonce «une administration dépensière»

L'opposition a dénoncé le PTI, y voyant les signes «d'une administration dépensière». Le chef de l'opposition Lionel Perez estime que rien dans l'exercice ne justifie la hausse de taxes imposée par l'administration Plante-Dorais. «Pourquoi avoir augmenté la taxe de l'eau s'il n'y a pas augmentation des objectifs», a dénoncé l'élu. Il a rejeté les blâmes de l'administration Plante envers ses prédécesseurs sur l'utilisation des réserves du Fonds de l'eau. «C'est un fonds de roulement, ce n'est pas un compte épargne.»

Lionel Perez s'est par ailleurs inquiété de l'accroissement de la dette.